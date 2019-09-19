قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية 2019 في تونس

أعلنت قائمة حزب حركة نداء تونس المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 عن الدائرة الانتخابية المهدية، أنها ستفتتح حملتها، اليوم الخميس، بمدينة الشابة من خلال جولة في الأحياء واتصال مباشر بالمواطنين.

وأكد رفيق الشلي رئيس القائمة أن الحملة، التي يشارك فيها المنسقون المحليون وأعضاء من اللجنة المركزية للحزب، ستجوب مختلف مناطق الجهة وستقدم برنامجها الذي يطال الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لحياة المواطن بالولاية.

وأوضح الشلي، في تصريح إعلامي، أن القائمة ستعمل، إذا ما نالت ثقة الناخب، على الدفاع عن حقوق أهالي الجهة في الصحة والنقل والبنية التحتية والمرافق العامة وإحداث المشاريع ودفع التنمية

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قال إننا "سنعمل في البرلمان على الدفع نحو التسريع في انجاز العديد من المشاريع المعطلة ودعم انطلاق أخرى مبرمجة وتذليل الصعوبات المحلية التي قد تعيق تقدمها بما يعود بالنفع السريع على الأهالي”.

وبين المتحدث أن القائمة ستدفع نحو "تحوير القانون الانتخابي والدستور بما يساهم في خلق توازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتكافؤ بين رئيسي الدولة والحكومة ويعدل من النظام السياسي لفائدة تكامل الصلاحيات بين مختلف السلطات".

يشار إلى أن عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 عن ولاية المهدية يبلغ 48 قائمة منها 23 حزبية و15 مستقلة و10 قائمات ائتلافية، فيما يناهز عدد المنتخبين المسجلين 247 ألفا و 464ناخب يختارون من يمثلهم في ثمانية مقاعد بالبرلمان من خلال الاقتراع في 195 مركزا و508 مكتب انتخاب وفرتها الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية.