سوريا : سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق سوداء

طرأ اليوم الأربعاء، تحسن طفيف على الليرة السورية في سعر صرفها أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية في سوقي حلب ودمشق، كما تحسن سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار وباقي العملات.





وكشف مسؤول سوري أنه تم اتخاذ قرار حاسم في المركزي السوري بأنه لن يتدخل في السوق ولا بدولار واحد، مثل السابق، وكل مقدرات المركزي سوف تخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية.

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وجاء ذلك بحسبما صرح به نائب حاكم مصرف سوريا المركزي محمد حمزة خلال فعاليات مؤتمر "التمويل المصرفي صمام أمان الانتعاش الاقتصادي" المنعقد حاليا في دمشق، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن".

وعن سعر صرف الليرة إذا ما كان حقيقيا أو وهميا أجاب بوجود الاحتمالين، منوها بأن المصرف يحاول تقليل الفجوة بين السعرين، الرسمي، وفي السوق السوداء آملا النجاح في ذلك.

كذلك كشف عن حجم موجودات المصارف، والتي بلغت حاليا على حد قوله 7511 مليار ليرة بزيادة نسبتها 13% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن المصارف الآن تعاني حالة فائض في السيولة، وليس نقصا.