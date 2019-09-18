شاهد: بلقيس تثير الجدل مجدداً حول انتمائها

تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، وأثار مقطع فيديو الى الفنانة والمطربة المغربية بلقيس الجدل مجدداً حول انتمائها لليمن بعد أزمتها الأخيرة مع الجمهور اليمني بسبب تصريحاتها عن الانتماء للإمارات .

وقالت بلقيس بمقطع فيديو جديد أن انتمائها هذه المرة للمغرب، لافتة بشكل مبالغ أنها تشعر بأن بها عرق من المغرب أو إن أصولها مغربية .

وكان ذلك خلال إعلانها عن ألبومها الغنائي الجديد الذي طرحته باللهجة المغربية، وقالت : الأفضل أن يتم إطلاق الأغنية بين أهلها… هي مخصصة للجمهور المغربي ومهداة للجمهور المغربي .

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وأضافت الفنانة المغربية انا في داري وسط أهلي وأتمنى أن يكون القادم أفضل، واحتلت اغنية بلقيس الجديدة ” تعالى تشوف ” الترند العربي والعالمي في يوتيوب خلال الساعات الماضية، مقدمة شكرها الخالص للجمهور والإعلاميين والمغاربة بشكل خاص .

الجدير بالذكر أن خلال إعلانها عن ألبومها الغنائي الجديد الذي طرحته باللهجة المغربية ، وقالت الأفضل أن يتم إطلاق الأغنية بين أهله هي مخصصة للجمهور المغربي ومهداة للجمهور المغربي .