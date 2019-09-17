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تراند اليوم : سما المصري بالبيكيني والشفاف – فيديو

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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نشرت الرقاصة المصرية، ، فيديو جديدًا ظهرت فيه في المسبح مرتدية البيكيني وفوقه الكاش مايوه الشفاف، ونال الفيديو أكثر من 600 ألف مشاهدة في أقل من يومين.

وقالت: (هوبا هوبا هوب….جزء من فيديو كامل بتاع كيفيه تنعيم الجسم وجلسات الجاكوزي للحريم نزل خلاص علي قناه اليوتيوب التانيه بتاعتي اللي اسمها ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاعها في الاستوري.. اشتركوا الان فيها عشان الجو حر اويييي…. ولعها ولع…هنخربها بجد)

وكانت سما تحدثت عن الدورة الشهرية للفتيات وعن الفوط الصحة بطريقة معيبة ومشمئزة، ولم تتناولها بطريقة علمية لائقة

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