تراند اليوم : شاهد: فنانة سورية تكشف فضيحة نسرين طافش

كشفت الفنانة السورية ديمة الجندي، عما أسماه البعض "فضيحة نسرين طافش" وذلك خلال استضافتها في برنامج أكلناها، الذي يبث على قناة لنا السورية، من تقديم الفنان باسم ياخور.

وحلّت الجندي ضيفة على برنامج "أكلناھا"، الذي يقدمّه النجم باسم ياخور، وخلال الحلقة اتهمت ديمة زمیلتھا الممثلة السورية نسرين طافش بـ خیانة صديقتھا ديما الجندي، وأنھا ألحقت الأذى بھا وبشقیقتھا لانا الجندي، معلنة أنّھا ترفض العمل معھا.

من جهتها ردّت نسرين على ديمة دون أن تسميها، معلّقة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام": "قعلا رسالة لكل فاشلة حيوانة أو حيوان بشري .. اعتذر من الحیوانات فیھم اخلاق وانسانية أكثر من بعض الناس.

وأضافت طافش: "صح لسان الشاعر اثير التميمي و صح لسانك يا شمس واللي مو عاجبه عنده كذا اوبشن، يدور على غيري يرفع له نسبة المشاهدة ويصير ترند و يصير انسان طبيعي".

وتابعت: " بعضهم يرتقي من مرتبة مهرج أو أبو بريص إلى مرتبة البشر اعتذر من أبو بريص و مهرجين السيرك أو يبلط البحر أو يشرب من مية البحر أو يشربو سم".