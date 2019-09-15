رابط التقديم على وظائف أمن المنشآت 1441 على رتبة جندي كافة المحافظات السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للشؤون العسكرية، في بيان رسمي عن فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت، وذلك على رتبة (جندي)، من أجل التعيين عليها في مختلف مناطق المملكة في الفترة المقبلة، من خلال منصة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية.

أشارت وزارة الداخلية الى أن، التقديم متاح للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لكافة المواطنين في مختلف مناطق المملكة، ويشترط أن يكون المتقدم أيضاً سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من ذلك من نشأ مع والديه خارج المملكة العربية السعودية.

أوضحت الوزارة الداخلية الشوط أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وأن يكون غير محكوم عليه في أي من الجرائم المختلف في المملكة العربية السعودية، كما يشترط أن تكون الهوية الوطنية صالحة عن التقديم.

ونوهت الوزارة الى أن التقديم متاح ابتداء من يوم الاحد الساعة الثامنة صباحاً الموافق 1441/1/16هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/20هـ، من خلال منصة أبشر من هنــــــا