تراند اليوم : أول مهرجان سينمائي عربي دولي في غزة خلال أيام

غزة / وكالات / مشرق نيوز

من المقرر أن تنطلق أكبر تظاهرة سينمائية تشهدها الأراضي الفلسطينية في غضون الأيام القادمة، تحت عنوان "مهرجان فلسطين الدولي الأول للأفلام السينمائية"، سيشارك فيه عدد كبير من الفنانين والمخرجين العرب والأجانب.

وفي هذا السياق، قال باسل الخطيب، المخرج السوري ورئيس اللجنة العليا للمهرجان : "ما يميز هذا المهرجان وجود أسماء كبيرة من الفنانين والمخرجين العرب ودول أجنبية، وهو ما يعزز الثقافة البشرية لدى المشاهد العربي والأجنبي".

وتضم اللجنة التأسيسية لمهرجان فلسطين الدولي الأول للأفلام السينمائية، عدداً من الفنانين والمخرجين العرب والأجانب منهم الفنان السوري أيمن زيدان والفنانة السورية من أصل فلسطيني نادين سلامة والمخرج خالد يوسف والمخرج المصري خالد يوسف والمخرج السوري محمد ملص والمخرج الفرنسي كريستيان بيل.

واعتبر الخطيب أن المهرجان "سيتيح للمخرجين والمنتجين من كافة الأقطار العربية والأجنبية، إنتاج أعمال فنية تحاكي الحداثة البصرية والسينمائية". ونوه بأن المهرجان سيعمل على "إحداث حالة من التوأمة بينه وبين المهرجانات العالمية والدولية".

تبادل فني وثقافي

من جانبه، شدد المخرج سامح المدهون مدير المهرجان، على أن المهرجان "سيعمل على التبادل الفني والثقافي بين الفنانين، من خلال العروض السينمائية للأفلام المشاركة في عدد من الدول العربية والأجنبية، منها مصر وتونس وسوريا وفرنسا، إضافة للأراضي الفلسطينية".

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وأكد المدهون أن الأفلام ستتركز نوعيتها على الأفلام الروائية والوثائقية والتسجيلية وكذلك أفلام الهواة. وقال "وزارة الثقافة الفلسطينية ساهمت بكل طاقاتها في إنجاح التظاهرة السينمائية الأولى في فلسطين، من خلال تسخير كل الإمكانات المتاحة لها للمهرجان".

وأكد مدير عام المهرجان أن بإمكان مخرجين من أراضي الـ48 داخل إسرائيل "المشاركة في المهرجان، على ألا تتعارض مع شروط المهرجان، وألا تكون تطبيعية أو تشجع الاحتلال".

"فلسطين المعنى الحقيقي للحرية"

من ناحيته، أكد المخرج المصري خالد يوسف أن أهمية المهرجان تكمن في كونه "سينطلق من فلسطين التي تشكل المعنى الحقيقي للحرية، وخاصة في ظل الظلم الواقع عليها".

وقال يوسف " المهرجان سيبرز القيمة الحقيقية للإنسان الذي يستطيع التغيير من خلال الفكر والإرادة. سنحاول أن نجعل المهرجان عالمياً من خلال عروض الأفلام في العديد من الدول، ومشاركة فنانين من مختلف الجنسيات".

المصدر / العربية نت