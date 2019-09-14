شاهد: مشاعل الجلود تتجول بلباس عصري في السعودية

جذبت المرأة السعودية مشاعل الجلود الأنظار، بعد دخولها دون عباءة مجمعا تجاريا في الرياض، التي تفرض الثوب الأسود الفضفاض على النساء المواطنات.

وفي مشهد غير مألوف في المملكة، سارت الشابة (33 عاما) في المجمع التجاري في الرياض وهي ترتدي قميصا برتقاليا وسروالا فضفاضا.

وبينما تركزت أنظار الزوار عليها، ظن البعض أنّها فنانة مشهورة، حيث سألتها إحدى النساء "هل أنتِ مشهورة؟ هل أنتِ عارضة أزياء؟".

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ورغم أن عدم ارتداء العباءة في الأشهر الأخيرة لا يزال أمرا محدودا جدا في المملكة، إلا أنّه يشير إلى رغبة في دفع الحريات الاجتماعية قدما في الوقت الذي تشهد فيه السعودية حملة انفتاح كبرى.

وفي العقود الماضية، فرضت الشرطة الدينية في المملكة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العباءة على النساء من السعوديات وغيرهن، ولاحقتهن في الأماكن العامة للتأكد من تقيدهن بذلك.

وتقلّصت في السنوات الأخيرة سلطة الشرطة الدينية، لكن الجالود تخشى رغم ذلك أن يثير عدم ارتدائها للعباءة حفيظة متشددين في ظل عدم وجود قوانين حاسمة في هذا الشأن.