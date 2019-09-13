تراند اليوم : العناية الالهية تنقذ طفلة من مصير مجهول

العناية الالهية تنقذ طفلة من مصير مجهول

العناية الالهية تنقذ طفلة من بين ايدى رجل سبعينى، حاول اغتصابها وهتك عرضها، حيث تدخلت سيدة فى الوقت المناسب لانقاذ الطفلة واعادتها الى اهلها.

كانت الفتاة البالغة من العمر ثمانى سنوات، تعرضت لمحاولة اغتصاب من قبل رجل سبعينى، في إقليم تارودانت بالمغرب، وذلك عندما اعترض المتهم طريق الفتاة بعد شرائها طلبات وكانت فى طريق عودتها الى المنزل.

واصطحب المتهم الفتاة الى منزل مهجور بعيدا عن الانظار، وقام بعدها بتحسس جسم الفتاة وحاولنت اغتصابها، لكن الفتاة قامت بالصراخ والبكاء والشديد، حتى سمعتها سيدة كانت تمر فى المنطقة، فاقتحمت المكان وتم تخليص الفتاة من انيابه وارجاعها الى منزلها.

وعلى الفور قامت والده الفتاة بالذهاب الى الشرطة، وتقديم بلاغ ضد الرجل الذى حاول اغتصاب ابنتها، وانتقلت الشرطة إلى مكان سكن الرجل لإيقافه واعتقاله، وتم تحويل الطفلة الى الطبيب لاجراء بعض الفحصوصات الطبية عليها.

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