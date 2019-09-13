تراند اليوم : فيديو فضيحة تحرش محمد النني مع عارضة الأزياء التركية بيرين جويني (شاهد)

نشرت مصادر إعلامية عربية وتركية، يوم الجمعة 13 / 9 / 2019 تفاصيل فضيحة محمد النني نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، حيث اتهمته عارضة أزياء تسمى بيرين جويني بالتحرش بها.

وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية أن محمد النني تحرش بها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوردت صورة لرسائل مرسلة من اللاعب المصري الذي يلعب في صفوف فريق بشكتاش التركي قادما من ارسنال الانجليزي على سبيل الإعارة.

ووفق الصحيفة، فإن فضيحة تحرش محمد النني الذي يبلغ من العمر سبعة وعشرين سنة، جاءت بعد أقل من 30 يوما على انضمامه لفريقه الجديد، إذ كتبت عارضة الأزياء عبر انستقرام إنها "تتعرض لمضايقات من لاعبي الكرة (..) النني لم يكن اللاعب الأول أو الأخير الذي يقوم بذلك، مطالبة إياهم بالتوقف عن التحرش بها".

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وبحسب الصحيفة التركية، فإن الصورة المتداولة تشير إلى أن محمد النني يسأل عن أحوال العارضة التركية الشابة ويخبرها بأحواله..

يذكر أن بيرين جويني تمتلك حسابا نشيطا على "إنستغرام"، أنشئ عام 2018، يتضمن عشرات الصور "المثيرة"، التي يتابعها أكثر من 90 ألف متابع.وتقول إنها من مواليد عام 1985، وتشتغل عارضة للأزياء، كما تشارك مع متابعيها تفاصيل عمليات تجميلية تخضع لها من حين لآخر.