تراند اليوم : ريهام سعيد ترفع دعوى قضائية ضد سما المصرى

ريهام سعيد ترفع دعوى قضائية ضد سما المصرى عرف على التفاصيل

ريهام سعيد ترفع دعوى قضائية ضد سما المصرى، بمقاضاة الراقصة سما المصرى وذلك بسبب قيامها بتسجيل فيديو تحدثت فيه لمدة 11 دقيقة منذ مايقرب من شهر تقريبا عن ريهـام سعيد بخصوص حلقتها الخاصة بالسمنة .

وكان البلاغ قد حمل الرقم 11598 لسنة 2019 عرائض النائب العام: وقال فيه محامى ريهـام سعيد ” إنه في غضون شهر أغسطس 2019، قامت سما المصري بتصوير مقطع فيديو مدته 11 دقيقة، تتحدث خلاله عن “ريهام سعيد”، وحديثها في حلقة من برنامجها عن مرضى السمنة”

واضاف المحامى فى بلاغه ” وجهت المشكو في حقها عبارات تعد سبا وقذفا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة لموكلتي” ومنها: «متنسيش إنك كنتي في يوم من الأيام شبه برميل الطرشي، وأنا فاكرة لما قابلتك كنا بنخلص قضية «فتاة المول» في فندق سفير كنتي رفيعة وشميت ريحتك من على بعد وكنتى قاعدة تحت رجلي يا ريهـام وكنتي مذلولة قدامي”.

وتابع:”الفيديو تم نشره على حساب الإنستجرام الخاص بسما المصري، وعلى قناتها بموقع يوتيوب»، وأشار إلى أنها تستغل شهرة الإعلامية «ريهام سعيد» للترويج وذلك لزيادة المشاهدات على شبكة المعلومات الدولية وزيادة مكاسبها المادية”.

واضاف المحامى الخاص ان موكلته تتمتع بشهرة كبيره وقد اضرها الفيديو الذى كان غرضه الاساسى هو التربح المادى وطالب بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهمة .

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