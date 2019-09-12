تراند اليوم : حبس الأميرة حصة بنت سلمان فى قضية العنف ضد عامل

حبس الأميرة حصة بنت سلمان فى قضية العنف ضد عامل

قامت محمكة فرنسية باصدار حكما ضد الأميرة حصة بنت سلمان، ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالحبس 10 اشهر مع ايقاف التنفيذ.

كانت اتهمت الأميرة حصة بنت سلمان، بالاعتداء على عامل اثناء عمل التصليحات فى شقتها فى باريس عام 2016، وحكم الادعاء الفرنسي حكما بالحبس على ابنة العاهل السعودى، وشقيقة ولي العهد السعودي الأميرة حصة بنت الملك

سلمان، البالغة من العمر 43 عامًا، بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها

5000 يورو، وذلك لاتهامها بالمشاركة مع حارسها الشخصي فى خطف عامل فنى تبلغ من العمر 53 عاما، والاعتداء

عليه، عندما كان يقوم ببعض الاصلاحات فى منزل والدها فى باريس ، في 81 شارع فوش .

وكان قرر القاضى فى عام 2018 احالة الاميرة الى المحاكمة لاتهامها بسرقة هاتف محمول والتواطؤ في اضطهاد، والقيام أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به، ولم تحضر الاميرة المحاكمات كما اوضح محاميها، مبررا ان القانون السعودى يمنع تصوير الاميرة اثناء المحاكمات ضمان لحمايتها، وذلك الامر لن ينفذ فى حال حضورها الى قاعة المحكمة.

وقال إيمانويل موين، محامى الاميرة الفرنسي، ان هناك تزيف للحقائق المقدمة الى المحكمة وان

الاميرة لا تتفوه بمثل هذه الكلمات النائية، كما ان الإعلام السعودي كثيرًا بالأميرة حصة بسبب عملها

الخيري وحملاتها المتعلقة بحقوق المرأة، كما انها لا تقوم باستخدام العنف مع اى شخص، وكان صدر

ضد الاميرة صدرت مذكرة دولية بالقبض على الأميرة في نوفمبر 2017.

الجدير بالذكر ان الحارس أنه ضرب العامل البالغ من العمر 53 عاما على رأسه بعد أمر الأميرة بربط قدميه ومعصميه، واعتداء الأميرة عليه لمدة 4 ساعات. وذكرت صحيفة محلية أن الأميرة السعودية أجبرت الفنان الفرنسي بتقبيل قدميها قبل إصدارها الاوامر لحارسها .

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وفي تقرير لـ”الديلي ميل” أوضحت أن السلطات الفرنسية اعتقلت الحارس الأسبوع الماضي، وبعد ليلتين قضاهما في الحجز، عرض أمام قاضي إعطاء الاوامر السب الماضي.

وأشارت إلى أنه تم وضع الحارس الشخصي قيد التحقيق الجنائي الرسمي في مجموعة من التهم وضمنها “استخدام العنف بسلاح ناري، والخطف.

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