الاكثر متابعة اليوم - فضيحة ياسمين الخطيب زوجة خالد يوسف بالرضاعة من السينما الى الاباحية

فضيحة ياسمين الخطيب زوجة خالد يوسف بالرضاعة

فضيحة ياسمين الخطيب و خالد يوسف من الاباحية الى السينما

نعرف ماهي اخوة الرضاعةـ ولكن هل يوجد زواج الرضاعة، على مايبدو أنه الحل الوحيد لتفسير ظهور فيديوهات العلاقات الجنسية الغريبة في الوسط الفني المشبوه!، الفنانة ياسيمن الخطيب تصر على انها كانت زوجة المخرج خالد يوسف ، و خالد يوسف يصر على أنه لم يتزوجها ، ونفس القضية تتكرر مع أخريات، مثل منة شلبي خالد يوسف مع منة شلبي في فيديو اباحى، والفنانة علا غانم خالد يوسف و الفنانة علا غانم فى فيديو اباحىـ

لذا فأمام الوسط الفني المصري ” المبدع ” أن يقوم بادخال مصطلح جديد في قواميس اللغة، و القانون، ولذلك لتفسير هذه الحالات والصور المشبوهه والاباحية ، مثل مصطلح زوجة بالرضاعة، وذلك لأن مجموعة من الفنانات يزعمن أنهن كن زوجات المخرج خالد يوسف ، بينما ينفي الاخير انهن كن زوجاته، و يتغنى بحب زوجته السعودية، ولكنه لا ينكر انه هو من كان في فيديوهات السكس التي انتشرت عبر النت، ولكن ايضا من وجهة نظره فهذه حرية شخصية و لا احد له علاقة بحياته الخاصة! ، ولكنه يصر الآ الآن على أن ينفي ينفي نفيا قاطعا زواجه المزعوم من كل الفنانات اللاتي ظهرن معه في الفيديوهات الاباحية. وتلك الفيديوهات تثبت أن هناك مجموعة ممن الفتيات اقمن معه علقات جنسية مشبوهه وتم تصويرهن بمعرفتهن، مثل منى منى فاروق ، وشيماء الحاج ، ومنى غضبان ، وعلا غانم ، و رنا هويدي ، و أخيرا ظهرت صور للفنانة ياسمين الخطيب وقد حظيت بسبب هذه الصور مع خالد يوسف بشهرة واسعة، على السوشيال ميديا بعد ظهورها فى صور حميمية مع خالد يوسف المخرج و الذي حقق شهرة واسعة بسبب في القضية المعروفة على المستوى العام، و التي عرفت بإسم فضيحة فيديوهات خالد يوسف الاباحية، وهي قضية الفيديوهات الاباحية التى انتشرت مؤخرا في مصر خصوصا.

صيط دعارة و لا صيت فكر

سابقا كان هناك مثل يقول صيط غنى ولا صيط فقر ، أما اليوم فقد اصبح المثل المتبع خصوصا في الاوساط الفنيةهو: ” صيط دعارة ولا صيط فكر “، ولا شك ان ما يشجع على ذلك قنوات مثل العربية وأم بي سي، و بوجود حكام مثل طويل العمر فلان ابن علتان، أو الزعيم الممانع و بائع البلاد بملا منازع، الوحش الكاسر و ضفدع بوتين الرائع بشار ابن انيسة الفرفيشة! ولذلك لابد أن يظهر على السطح، قوادين وعاهرات ولكن بتسميات جميلة، فبدلا من كلمة عاهرة نقول فنانة، وبدلا من قواد او ديوث نقول المخرج المبدع ، ولذلك يتم تخريب الوسط الفني و تدعم وتلميع حثالات ثقافية وفكرية و اخلاقية ليصبحوا المخرج المبدع خالد يوسف الثائر الاشتراكي الجنسي، والفنانة ياسمين الخطيب ، ” الشريفة العفيفة بنت الشرفاء واكابر الناس “، وقد حصلت ياسيمن الخطيب على صيط كبير في السوشيال ميديا. ومثل باق الفنانات في المجتمع المصري فقد قالت انها تزوجته زواج عرفي، مع ان خالد يوسف يوسف متزوج وشيوعي حاقد على الاسلام و المسلمين، ولا يخفي ذلك، ولا شك انه ينتقد الشريعة الاسلامية التي تعدد الزوجات، ولكنه مع الاباحية المطلقة ، والشذوذ ، كما هو معروف عنه وكما اثبتته فضيحة فيدوهات خالد يوسف الاباحية وافلام السكس التي كان يصورها للمثلات الراغبات بالعمل معه، مثل منى فاروق و شيماء الحاج فضيحة خالد يوسف .. جديد منى فاروق و شيما الحاج في الفيديوهات الاباحية

ياسمين الخطيب في فضيحة كشف المستور :

كشفت ياسمين الخطيب المستور أو ما تعتبره هي مستورا، بينما هو ليس إلا فضيحة جديدة للوسط الفني و وزارات الثقافة والاعلام العربية بمعلومات لا تشرف احدا من أولاد “العفيفة”، وذلك في صفحتها في « فيسبوك»: «منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحداً سوى عائلتي، فتكهن البعض أن الزوج رجل الأعمال المصري فلان، أو الملياردير الخليجي علان. وآلمني – جداً – ظن البعض أنني قد أقترن برجلٍ لثرائه فقط، وأنا التي أكدت بقلمي مراراً أن الزواج عهد لا عقد.. عهد شرطه الحب، وليس عقد شرطه المهر» .

واستطردت ” الاخت الفاضلة جدا ” ياسمين الخطيب قائلة: «ولما ازدادت الشائعات رواجاً، اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهُل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني خالد يوسف، وقامت على إثر القصة عاصفة على السوشيال ميديا، صحبتها أخرى على المستوى الشخصي، هدأت بإعلاني طلاقي عبر صفحتي الرسمية على فيس بوك».

العشق الكبير ” ياعيني يا عنيني على العشق و العشاق !! “

‫واكملت قائلة على صفحتها الفيسبوكيةمعتبرة أن ما جمعها مع خالد يوسف لم يكن ألا حب عذري عفيف شريف، وكأنه لم يبقى في مصر و الوطن العربي شاب وسيم ، وصاحب حضور جميل إلا زعيم مافيا الدعارة خالد يوسف ملك جمال القردة و الحمديين!!! نسبة لحمدين صباحي وباق المنافقين الثوريين،

فقالت العاشقة “الشريفة”: «كانت هذه آخر فصول القصة، التي اختار أبطالها حفظها في درج الذكريات، إجلالاً لعصر من العشق الكبير، وحرصاً على ما تبقى من الود والإحترام.. اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا ويعبث بمصائرنا، ضارباً بعرض الحائط أبسط قواعد احترام الخصوصية، بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بـ خالد يوسف خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين!».

-فاصل مستقطع : مين معاه منديل زيادة؟ لأنني لا استطيع أن اوقف دموعي من شدة تأثري بهذه القصة الرومانسية-

خالد يوسف شخص مريض يتظاهر بأنه فحل

ولكي تتكامل عناصر الفضيحة فقد انتقلت الفنانة ياسيمن الخطيب للهجوم و لإتهام خالد يوسف بأنه هو من سرب صورها – لأنه شخص مريض يحب التسلية بمشاعر وأعراض الآخرين- فقالت : «فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق، وإذا كان الغرض هو الضغط عليّ لتأكيد الأمر، فنعم.. كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، وإنما يُسيء لناشريها.»

الصيط في الوسط الفني العربي

الصيط في الوسط الفني العربي هو الثروة الحقيقية للفنان، فاذا قيل عنه انه محترم او اخلاقي، فهذا يعني انه تم القضاء عليه ، وعلى مستقبله الفني، لذلك يسارع الكثير من الفنانين والفنانات لكسب صيت اباحية ، او شاذ او انه قد اصبح الصيط هو المهم خصوصا اذا كان صيتا اباحيا، اما السمعة بأن فلان عالم او مفكر، فكأنما تقول أن فلان معادي للانسانية والتقدم التطور،

لكن هذه المرة سوف تكون نجمة سينمائية بعدما اعلنت عن دخولها عالم التمثيل، وقامت ياسمين الخطيب بنشر صورة تجمعها المخرج مجدي أحمد علي والفنان أحمد مجدي معلنة دخولها عالم السينما بفيلم ” طلعت حرب 2 ” وهي أول تجربة سينمائية لها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك”.

ياسمين الخطيب كاتبة مصرية، وفنانة تشكيلية، لها مؤلفات عدة منها كنت في رابعة ، ولاد المرة، قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة، كما ان لها بعض المقالات فى بعض الجرائد.

وحاليا تقدم برنامج ” آخر النهار ” مع الإعلامي المصري تامر أمين على قناة النهار، وكانت اول بدايتها مذيعة في البرامج التليفزيونية للحديث عن مشكلات المجتمع المصري .

ياسمين الخطيب و خالد يوسف و فضيحة

الجدير بالذكر ان الخطيب قد اثارت جدلا واسعا فى الفترة الاخيرة، وذلك بعدما نشرت صورة تجمعها مع المخرج خالد يوسف وكتبت عليها مع “زوجى السابق” وأوضحت أنهما كانا متزوجان زواجًا سريًا وان الانفصال تم بينهم قبل نشر الصورة ولذلك كتبت زوجى السابق.

وظهرت ياسمين الخطيب فى احد حلقات برنامج شيخ الحارة، مع المدعوة بسمة وهبة وهي اعلامية تنفذ اجنده مازلنا نحاول فك رموزها، فقامت بسمة وهبة بطرح سؤال علاقاتها بالمخرج وكاتب الدستور البرلمانى خالد يوسف، فقامت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب بالإجابة عليه واصفة زواجها بالمخرج والبرلمانى خالد يوسف بطل الفيدوهات الاباحية باللعنة، وان هذه الفترة اسوء مرحلة رمت عليها في حايتها ، و أنها لا تتشرف بها، او بذكرها على الاطلاق، ورد ذلك من خلال وجود ياسمين الخطيب في برنامج “شيخ الحارة”مع الاعلامية بسمة وهبة.

الكاتبة المصرية ياسيمن الخطيب زوجة خالد يوسف بالرضاعة

هناك من يصف ياسيمن الخطيب بأنها تعمل ايضا كاتبة مصرية، وذلك بسبب أن لديها عدة قصص، و نحن بدورنا نقول أننا لم نقرأ لها شيئ،ا و لا يشرفنا ان نقرأ لها ولأمثالها ،

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واضافت قائلة: لقد انفصلت عن زوجى خالد يوسف فى مارس عام 2017، وكان الجميع يعلم انى متزوجة من خالد يوسف، كما ان الصورة التى جمعتها بخالد يوسف، نجله هو الذى التقطها لهم عندما كانوا فى رحلة عائلية فى الجونة، والصورة كانت موجودة على موبايل نجل خالد يوسف، لكنها تستبعد ان يكون هو الذى سربها، وبالطبع بعد ظهور الصورة كان من الضرورى توضيح علاقتها بخالد يوسف.

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و اضافت ياسمين الخطيب التي تزعم انها كانت زوجة الفحل الذي لا يشق له غبار المزعوم أنه: منذ عدة أعوام قمت بالاعلان عن زواجي ، ولم أُفصح عن هوية الزوج ، لاعتبارات لا تخص أحداً سوى عائلتي ، فتكهن البعض أن الزوج رجل الأعمال المصري فلان، أو الملياردير الخليجي علان. وآلمني -جداً- وقد ظن البعض أنني قد أقترن برجلٍ لثرائه فقط !!، وأنا التي أكدت بقلمي مراراً أن الزواج عهد لا عقد!!!.. عهد شرطه الحب، وليس عقد شرطه المهر!! ونحن نقول بدورنا صادقة البعيد

من هي ياسمين الخطيب خريجة مدرسة الراهبات التبشيرية

ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب، من مواليد الثمانينيات، لوالد مصرى وام شامية، درست في مدرسة الراهبات من المدارس التبشيرية ، ثم التحقت بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، درست الجرافيك، وفى عام في عام 2010 اتجهت الى مجالي الكتابة والإعلام، سبق لها الزواج من المستشار أحمد جلال إبراهيم، أنجبت ياسمين الخطيب من هذا الزواج ابنان، هما أدهم وجلال الله، وفى الفترة الاخيرة اعلنت زواجها سرا من المخرج والبرلمانى خالد يوسف، والذي نفاه الأخير بشكل غير مباشر.

والدها الناشر سيد عبد اللطيف الخطيب، وجدها عبد اللطيف ابن الخطيب، و هو مؤسس أكبر مطبعة في الشرق الأوسط.، ولكنها ارتبط اسمها في الفترة الأخيرة بكلمة فضيحة بعدة حوادث.

جد ياسمين الخطيب في مهمة مستحيلة و فيلم خاص جدا

فضائح الاجداد تستمر تثمر عبر الاحفاد. جد ياسمين الخطيب المدعو عبد اللطيف ابن الخطيب كان من الوراقيين، وربما ممكن يبيعون الكتب على قارعة الطريق، ولكن هناك من حاول أن يجعل منه مفكرا، وهذه العادة معروفة في مصر ولبنان وسوريا والمغرب، و عادة ما يتم اسناهدها الى جماعات الطابور الخامس، خصوصا في المجتمع المصري ، لذلك فقد ألف كتابا يوحي عنوانه بأنه كتاب قيم، وأسماه “الفرقان”، وهو كتاب مليئ بالخرافات، و كما هي عادة المنصرين والمستشرقين الذي يحاولون استغلال جهل العامة بطرح شبهات لا يعرف الرد عليها وتفنيدها الا المتخصصين، فقد قام جد ياسمين الخطيب بالتشكيك بكل شئ ولم يسلم من تشكيكه حتى القراء السبعة مثل قراءة ابن عامر و قراءة أبو عمرو ولا حتى قراءة نافع، و وصلت به القواحة أن يصف بعض القراءات المتواترة بالفاسدة والمتناقضة!!! و في سبيل أن يرضي اسياده الذي مولوا له مشروع المطبعة فوصل به الاستخفاف بالعلم والعلماء بأن وصف الرسم العثماني بالعقيم!!!! وأنه يجب تغير كتابة القرآن الكريم التي حافظ عليها منذ عهد النوبة الى الآن ، بحيث تكون الكتابة أسهل!!!

فضيحة كتاب

فضيحة الحفيدة لا شئ بالمقارنة مع فضية الجد، حيث سعى الجد ابن الخطيب لإثارة فضيحة ، ولكنها انقلبت عليه وعلى دفعوه لها، ولذلك فقد تم دراسة هذا الكتاب من قبل علماء الأزهر الذين كتبوا تقريراً علمياً عن هذا “الكتاب” في عام 1368هـ و قد نشرته مجلة الأزهر في العام نفس، وقد بينوا واوضحوا ما في هذا الكتاب من الأخطاء مضحكة، وكانت اللجنة قد تشكلت من والشيخ محمد علي النجار، والشيخ محمد المدني، والشيخ عبدالفتاح القاضي. ووصلت إلى ان ما كتب في هذا الكتاب ليس له أي قيمة علمية، وفيه الكثير من الشبهات الباطلة

زوجة الفحل الذي لا يشق له غبار بالرضاعة

استغلت ياسمين الخطيب فضائح افلام خالد يوسف وفيديوهات السكس التي كان يصورها مع الفنانات اللاتي يرغبن بالعمل معه في افلامه ، وزعمت أنها كانت زوجة الفحل الذي لا يشق له غبار، وكما سبق في مقالتنا السابقة في قسم فضيحة واشرار الرابط هنا

فإن خالد يوسف قد تعرض لسلسلة فضائح في مسلسل فيديوهات اباحية يتم نشرها قبل رمضان بشكل مبرمج ، ونحن نعتقد ان أن افلام البورنو والسكس التي كانت تنشر ليست إلا اهم وأعظم أفلام قام بإعدادها و اخراجها المخرج خالد يوسف ، وتلخص نظرته للحياة ولمصر ، ولشعب مصر ، بحيث كانت تظهر فضيحة تلو الأخرى، و بشكل غير مسبوق خلال الفترة السابقة. قبل رمضان، وكان له عدة اهادف منها مرضه النفسي أنه يريد تصوير نفسه كازانوفا العصر، و أنه الفحل الذي لا يشق له غبار، و أنه ضحية نظام السيسي لأنه عارض تعديل الدستور، فهو الفنان المبدع، والفحل الذي تتراكض ورائه نعاج الفن الهابط، و كاتب الدستور المصري بعد الاطاحة بالرئيس مرسي، و خالد يوسف و توفيق عكاشة يعتبروا انفسهم ابطال ثورة 30 يونيو ضد الإخوان المسلمين، و المخرج خالد هو من قام اشرف على تصويرها من ظائرة هليكوبتر تابعة للجيش ، وهم من قام بالمونتاج و الاخراج، و بأمر من الجيش في ذلك الوقت، وهذا ما ادى لعزل الرئيس محمد مرسي، و لكن خالد يوسف مثل أي ناكر جميل ، نسي أفضال الجيش عليه، و تحديدا الرئيس عبد الفتاح السيسي فحاول التشاطر و تحقيق شعبية زائفة من خلال اعتراضه على التعديلات الدستورية التي يريدها نظام السيسي، فظن خالد يوسف انه يلعب مع احدى الممثلات اللاتي يردن العمل معه ومستعدات لتنفيذ جيمع رغباته الشاذة، فقام في البرلمان بالاعتراض على التغيرات الدستورية، و حاول الفحل خالد يوسف أن يسوق نفسه على انه هو حامي الدستور الذي يريد الرئيس السيسي تغيره ، وزعم انه يريد أن يستأثر بالحكم كما يفعل باق الحكام العرب، ولكن خالد يوسف بدلا من يقف كرجل ليدافع عن رأيه، رأيناه قد هرب الى باريس وبدأ بنشر افلام السكس التي جمعته مع الفنانات ، بهدف الترويج أن مخابرات السيسي هي من يقوم بفضحة عقوبة له على تمرده، ولكننا كشفنا أن هذا هو افشل فيلم قام به خالد يوسف، وحقيقيته تجدها في هذا الرابط: فضيحة الفضائح الجنسية للمخرج خالد يوسف رئيس مافيا الدعارة الفنية)

بالعودة لموضوع فضيحة جنسية جديدة للفنانة ياسمين الخطيب و اختراع الزواج بالرضاعة ، وأنها زوجة المخرج خالد بالرضاعة ، فلا يسعنا إلا أن نعبر عن “إعجابنا واحترامنا الشديد” للذكاء الخارق للفنانة ياسمين التي استطاعت ان تحول فضيحة جنسية مثل فضيحة فيدوهات خالد يوسف الاباحية ، لثروة اعلامية تساعدها على التسلق كما فعل من قبل خالد يوسف وباق المتسلقين على الفن و الثقافة في الوظن العربي، بتطبيق الوصفة الناجحة النجومية تمر من السرير ، و التعري والاباحية والدعارة تساوي الثقافة .

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