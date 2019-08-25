إماراتي يسيء لوالدة نجوى كرم

أثارت تغريدة الإماراتي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اساءة لوالدة الفنانة اللبنانية نجوى كرم، معلقاً قائلاً :" ام نجوى كرم سبحان الله كانها عبدربه شاي قهوة".

نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صور تجمع الفنانة نجوى كرم مع والدتها، وعلق ساخراً عليها، مما أثار انتقادات المتابعون، وعبروا عن استيائهم من هذا الأمر، ومطالبات بإتخاذ الإجراءات المناسبة بحق اي شخص يسيء لأشخاص آخرين والاستهزاء بهم.

ورغم اصدار دولة الامارات العربية المتحدة منذ بضع سنوات مرسوماً لمكافحة جميع اشكال التمييز والكراهية او الاساءة الى الاخرين من خلال تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لموقع بصراحة.

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حيث طالب المغردون ضرورة حذف التغريدة احتراماً لنجوى كرم ولوالدتها التي تكبره سناً، إلا أن المغرد الإماراتي لم يرد على المطالبات واستمر بالتعليقات الساخرة ، ومازالت هناك تساؤلات هل ستتحرط السلطات الإماراتية لمنع الشخص من الإساءة؟.

من الجدير بالذكر الفنانة اللبنانية نجوى كرم، طرحت مؤخراً اغنية "ملعون أبوالعشق"، وحققت نجاح كبير ومشاهدات عالية عبر منصة اليوتيوب.