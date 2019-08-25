جدل حول افتتاح فندق الكلاب في الغردقة

قررت نقابة الأطباء البيطريين، إفتتاح فندق لرعاية الكلاب فقط، في مدينة الغردقة، جاءت فكرته بسبب منع بعض الفنادق بدخول الكلاب مع السائحين، فيقوم هذا الفندق باستضافة الكلاب ورعايتها حتى ينتهي السائح من إجازته.

مما أثار جدل واسع، وطالب الكثيرون بضرورة إغلاق الفندق بسبب خطورته على صحة الإنسان والسياح في المدينة السياحية بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة أنه مخالف للقانون والدستور والصحة العامة.

من جهته رد نقيب الأطباء البيطريين وحيد رفعت، على كل التساؤلات التي أثيرت مؤخرًا حول افتتاح مكان أو"فندق للكلاب" بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، موضحًا أنه مخصص للكلاب فقط وليس للبشر، ويوجد في منطقة المزارع الإنتاجية خارج الغردقة بحوالي 20 كيلو، بعيدا عن السكان تمامًا

وأوضح رفعت، أن كل ما جرى هو نزول مجموعة من السائحين لحمام السباحة بالفندق مع كلابهم، كتجربة أولى للمشروع، وقد نالت إعجابهم بشدة، بعد نزولهم مع الكلاب في الحمام، ولم نستطع منعهم، مشيرًا إلى أن مساحة الحمام 2 متر عرض في طول 10 أمتار وجرى تصميمه بكل المواصفات العالمية.

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وأكد أن الفندق لم يفتتح حتى الآن، لأنه غير مرخص وجارٍ العمل على إجراءات التراخيص، وهو تحت الإنشاء، والعمل على التراخيص الخاصة به بدأت منذ عام، ولم تنته بعد، كما أنه لم يتم اختيار اسم الفندق حتى الآن.

ونوه إلى أن المكان المخصص للكلاب يضم من 50 إلى 60 غرفة للكلاب، بالإضافة إلى عيادة خاصة للحيوانات الأليفة بهدف خدمة المنطقة بالكامل، أما عن الخدمات التي ستقدم لهم، هي استضافة عشرات الكلاب والحيوانات الأليفة، توفير إقامة فندقية في غرف مصممة خصيصا للكلاب من حمام سباحة بمياه مناسبة لجميع فصول العام.

بجانب توفير دورة تعليم السباحة وعيادة بيطرية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وأمنية وأخرى منزلية ونفسية، وتوفير مساحات فضاء مناسبة لتنزه الكلاب والاستمتاع بأكبر قدر ممكن من الوقت خلال إجازتهم، بجانب كشف طبي وتعقيم النزلاء، مع تصفيف شعر الكلاب والاهتمام بنظافتهم ورعايتهم بشكل كامل، حيث يعمل الفندق بنظم أوروبية لرعاية الحيوانات والاهتمام بها، وفقاً لموقع مصراوي.

وتابع: "الغردقة تضم أكبر فندقين للكلاب ذات طراز واحد ومواصفات عالمية، وملك لأكبر مستثمرين في مصر، أحدهما في الجونة وملك مستثمر مصري كبير، والأخر في منطقة المزاع وملك أجنبية تعمل في مجال الغطس ولديها إقامة ومعها شريك مصر.