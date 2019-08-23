حقيقة خبر وفاة الفنان إبراهيم نصر اليوم في مصر - شاهد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، مساء يوم الجمعة، في خبر وفاة الفنان ابراهيم نصر؛ حيث تفاعل العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا النبأ الذي لم يتم تأكيده لغاية نشر هذا النص.

وزعم أحد النشطاء في موقع التواصل "فيسبوك" وفاة ابراهيم نصر جراء وعكة صحية كان قد تعرض لها، فيما نفى أخرون النبأ، وكتبوا أنها "إشاعة مغرضة"، داعين للفنان المصري الكوميدي القدير بالشفاء والعمل المديد.

يشار إلى أن الفنان إبراهيم نصر هو ممثل كوميدي مصري احتفل قبل أيام بيوم ميلاده التاسع والستين، حيث ولد يوم الثامن عشر من شهر أغسطس 1950 في شبرا بالعاصمة القاهرة.

والد الفنان ابراهيم نصر جاء من الصعيد للعمل بالقاهرة فقد كان مقاولاً معمارياً. عندما صار عمره قرابة العشرة سنوات بدأ في تقليد أقرباه، وأصبح المقلد والكوميديان الذي يضحك العائلة. وفي المدرسة ترأس فريق التمثيل وكان أول عمل مدرسي كبير له هو مسرحية بمدرسة عثمان بن عفان بحي شبرا. وهو متزوج وعنده ولد واحد اسمه عماد. حصل على ليسانس الآداب عام 1972.

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ونال الفنان ابراهيم نصر أثناء دراسته على العديد من الجوائز والميداليات تقديرا لإسهاماته البارزة في فريق التمثيل بالجامعة، في حين بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت.

وتوالت شهرة ابراهيم نصر الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسلات تليفزيونية منها "حكاية لها العجب" و(الزمن المر) كما شارك في عده مسرحيات وعمل في حلقات عديده في برنامج الكاميرا الخفية الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان وحقق من خلاله شهرة واسعة.

للفنان إبراهيم نصر مجموعة لا بأس بها من الأفلام التي شارك في تمثيلها، نذكر منها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.