تراند اليوم : 3 بنات مارسوا الجنس مع اخرس .. انظر ماذا كان المقابل

3 بنات مارسوا الجنس مع اخرس .. انظر ماذا كان المقابل

3 بنات من البنات الاباحيات الذين يجعلون من الجنس كار لهم ” تجارة الجنس” كما يقولون .

البنات التلاته كانوا واقفين فى البلكونه علشان يختاروا زبون لهم يمارس الجنس كعادتهم فى اختيار ضحاياهم .

لم يعرفوا ان قدرهم غفى هذه المره سيقع مع اخرس لا ينطق .

وبرغم انه لا ينطق لكنه وسيم ولا احد يعرف انه اخرس ، والبنات كل ما يفكرون فيه ليس اخرس او حتى يتحدث لغات.

كل مايبحثون عنه هو المال فقط .

البنات نظروا لللاخرس وهو يمر من الشارع وطبعا ” كانت عينه زايغه ، وكان دايما يبص للبنات ويفهم بالاشارة ماذا يريدون منه”

الاخرس من نظرة واحدة فهم مطلب البنات الثلاثه وصعد اليهم فى الطابق الثانى ، وعندما دخل اليهم بدأو يتناوبون عليه فى الجنس بدون كلام .

وبعد الانتهاء من معاشرته لهم جنسيا طلبوا منه المقابل ، لكنه اخرس لايسمع ولايتكلم يرى فقط .

علموا انه اخرس ولا يوجد معه اى نوع من انواع النقولد ” مفلس على الاخر”

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فكروا فى حيلة للانتقام منه .

فكروا يربطوة فى المروحة وبالفعل ربطوة فى المروحع وشغلوا المروحة ظلت تلف به حتى سقط على الارض ثم طردوه من شقتهم .

بعد عدة ايام عاد يمر من الشارع وينظر اليهم يريد ان يكرر مافعله معهم .

فاشاروا اليه باشارت تدل على انهم يريدون منه نقود ” هل معك نقود ” اشاروا له ببعض الاموال الورقيه يعنى هل احضرت معك اموال فى هذه المره ، لكنه اشار لهم بالرفض واخرج من يده مروحة صغيرة واشار لهم بها ” يعنى مثل المرة السابقة اربطونى فى المروحة “.

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