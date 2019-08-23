الهباش يشارك بافتتاح أكبر مسجد في أوروبا

شارك قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، باسم الرئيس محمود عباس على رأس وفد فلسطيني، اليوم الجمعة، في افتتاح أكبر مسجد في قارة أوروبا "مسجد محمد رسول الله"، ومركز تحفيظ القرآن الكريم في العاصمة الشيشانية غروزني.

وشراك الوفد الفلسطيني في الافتتاح بدعوة من رئاسة الجمهورية الشيشانية، وحضور مفتي الجمهورية الشيشانية الشيخ صلاح الدين مجييف، وممثل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام رابطة العالم الإسلامي، إضافة الى أكثر من 300 شخصية إسلامية من مختلف قارات العالم .

وقدم الهباش التهنئة باسم الرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطيني لرئيس وشعب الشيشان بافتتاح المسجد الذي يعتبر تحفة معمارية وإسلامية.

وقال إن القدس القبلة الأولى تئن من ظلم الاحتلال وتتطلع الى المسلمين لكي يأتوا اليها مطهرين لها من رجس الاحتلال ومهللين ومكبرين لتحقيق العدل والسلام بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وقيام دولة فلسطين الحرة المستقلة ذات السيادة.

وأضاف: "آن الأوان لكي تتحرر القدس وتقوم دولة فلسطين وترتفع رايات العدل والحق فوق مآذن القدس والمسجد الاقصى، وينبغي على المسلمين كلما افتتحوا مسجدا أن يتذكروا أن المسجد الأقصى أسيرا وأن الشعب الفلسطيني يُمنع من حرية العبادة في الأقصى المبارك".