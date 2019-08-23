تراند اليوم : سفاح المثليين تم اعدامه اليوم بامريكا

سفاح المثليين تم اعدامه اليوم بامريكا

ولاية فلوريدا تعلن اليوم عن اعدام سفاح المثليين الذى اعترف انه قتل 6 من المثليين عام 1994 وهو رجل يبلغ من العمر 57 عاما .

وكان غارى راى بلوز قد تم الاعلان عن وفاته والملقب ” قاتل اى 95 ” ولقب بهذا اللقب لانه كان يقتل ضحاياة ويتركهم على الطريق السريعفى شرق امريكا

وكان بلوز قد كتب اعتذارا يقول فية اعتذرعن ”الألم والعذابات“ التي تسببت فيها للضحايا واضاف ”لم أرد يومًا أن تكون حياتي على هذا النحو، المرء لا يستفيق في صباح أحد الأيام ويقرر أن يصبح سفاحًا“.

واقر غارى انه قتل جاكسونفيل فى فلوريدا و5 اخرين من المثليين ” الشواذ جنسيا”

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