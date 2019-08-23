ريهام سعيد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي مجددا

أثارت الاعلامية المصرية ريهام سعيد، سخطا كبيرا وحالة من الجدل، لدى متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتقادها للأشخاص الذين يعانون السمنة، وحديثها عنهم بشكل وصفه كثيرون ب"التنمر".

ونشر نشطاء فيديو لريهام سعيد ضمن برنامجها "صبايا الخير"، تحدثت فيه بشكل سيء عن الأشخاص المرضى بالسمنة، والنساء اللواتي يزداد وزنهن، قائلة "الناس البدينة ميتة وتشوه المنظر".

ولكن ريهام سعيد خرجت عن صمتها، اليوم الخميس، لترد على حقيقة تصريحها في البرنامج وهو ما اعتبره البعض بأنه تنمر على البدناء، ودافعت عن نفسها، من خلال فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

وقالت ريهام سعيد بالفيديو "أعترف بأنني قلت هذا الكلام، ولكن في سياق حديث كان هدفه دعم حملة ضد السمنة، وليس من باب السخرية".

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وكشفت ريهام سعيد في نفس الفيديو، عن أنها تعرضت للتنمر من جانب الممثل المصري، محمود حميدة، وقتهما كانت تعاني من السمنة، ما جعلها تقرر أن تغير نمط حياتها للأبد، فقالت لمتابعيها: "كنت مريضة سمنة، حتى واجهت كلمة جارحة من الفنان محمود حميدة، أثناء تقديمي معه أحد الأعمال على خشبة المسرح القومي، فقررت أن أغير حياتي وأقاوم مرض السمنة".

وهاجمت ريهام سعيد، الصفحات التي تأخذ بعض الكلمات من سياق الحديث، لتظهر بشكل مختلف عن المقصود منها، مطالبة من جمهورها بعدم تصديق كل كلمة قطعت من سياقها.

ثم وجهت ريهام سعيد حديثها إلى مرضى السمنة، فقالت "أنا أقدم هذا الفيديو، لأنني أدعم كل حملات مكافحة السمنة، وأطلب منكم متابعتي خلال الأيام القادمة، إذ سأقدم حلولا كثيرة وأنظمة غذائية للتخسيس قد تساعدكم على تجاوز ذلك المرض".

يشار إلى أن ريهام سعيد عادت لتقديم برنامجها التلفزيوني "صبايا"، مع بداية شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد غيابها عن تقديمه لمدة شهر، بسبب ظروف مرضها، وإصابتها بفيروس نادر في الوجه. وفق "البيان".