نتيجة التحويلات بين الكليات 2019 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية في مصر

أعلنت بوابة الحكومة المصرية، اليوم الخميس، نتيجة التحويلات بين الكليات "تقليل الاغتراب" لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وجاء اعلان النتائج بعد الانتهاء من عمليات فرز وترتيب طلبات تقليل الاغتراب التى تقدم بها الطلاب وقبولها حسب النسبة المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهى 10 % من نسبة المقبولين بالكليات من طلبة الثانوية العامة.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أن 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم بتحويلات تقليل الاغتراب.

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وأشار عطا، إلى أنه بالنسبة للكليات التى يشترط فيها اجتياز القدرات، فلا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب فى شهادة الثانوية العامة.

وكان الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، قد أغلق باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجارى، حسب الخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من قبل.

نتيجة التحويلات بين الكليات 2019 اضغط هنــــا