الفنانة روان عليان متفاجئة من نجاح أغنيتها الجديدة

أكدت الفنانة الفلسطينية روان عليان، أن نجاح أخر أغنية طرحتها عبر منصة اليوتيوب بعنوان "أنا عندي حبيب"، هي أولاً توفيق من الله، ثم من شركة الإنتاج الفني المصرية، بالإضافة لطريقة الإعلان والتسويق للأغنية.

وقالت روان عليان، في مقابلة برنامج تلفزيوني، أن ردود أفعال ايجابية جداً تلقتها من قبل الجمهور والصحافة، بعد طرح الأغنية خاصة أنها أغنية شبابية ومليئة بالإيجابية، وقد دخلت الى قلوب الجمهور وذلك بعيداً عن مواضيع الدراما والرومانسية.

في غضون أسبوع من إطلاق الأغنية وفيديو الكليب، فقد تخطت حاجز الـ 600 ألف مشاهدة عبر قناة شركة لايف ستايلز ستوديوز، وهي من إخراج فادي الحداد، تأليف وألحان محمد رفاعي، توزيع سوات أرديجان.

و أشارت روان، أنها من عشاق الزمن الجميل وحالياً من عشاق الفنانة شيرين عبد الوهاب بالاضافة الى الفنانة الراحلة ذكرى التي كان صوتها رائعاً جداً ولن تتكرر.

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ورداً على سؤال، كيف أثرت فيها نشأتها في فلسطين في ظل الحروب التي يعيشها أهل غزة ؟؟ ردت قائلة: " عشت حروباً وحصار ولكن كل هذه المعاناة زادتني قوة واصرار لأعيش الحياة وأستمر في نشر الايجابية. وشددت الى أن غزة مليئة بالمواهب من محمد عساف وغيره الكثير ولكن كل موهبة تحتاج الى فرصة.

وصفت الفنانة روان، شركة الإنتاج الفني، بالجيش الذي يهتم بها ويحيطها، ومؤكدةً أن الشركة قدمت لها عملاً متكاملاً في الفيديو الكليب، وتفاجأت بجمال الكليب، ووصفت المخرج فادي حداد بالرائع والمتميز ولن تنسى دوره في إنجاح العمل والكل ساهم في اظهار الصورة الجميلة.

وعبرت روان، عن سعادتها الكبيرة بوجودها في شركة لايف ستايلز ستوديو، وأكدت الى أنها محظوظة بنيلها هذه الفرصة بأن تكون ضمن هذه الشركة المتميزة والناجحة وقالت "صبرت ونلت."، وفقاً لموقع بصراحة.

ويذر أن الفنانة روان عليان، فنانة فلسطينية وشاركت في الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول، وأطلقت أغنيتها الجديدة "أنا عندي حبيب" باللهجة المصرية وقد لاقت الإعجاب الكثير.