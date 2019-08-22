((شاهد فيديو خالد يوسف الجديد)) فضيحة خالد يوسف فيديوهات خالد يوسف الحقيقي بدون فوتوشوب +18 >>

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعدد من الفيديوهات الاباحية للمخرج المصري خالد يوسف برفقة عدد من الفنانات والمشاهير المصرية والتي من بينهم شيماء الحاج ومنى فاروق ورانيا يوسف وعلا غانم ، في اوضاع اباحية وجنسية وبدون ملابس .

الفيديوهات المسربة شكلة ضجة اعلامية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية والصحافة المصرية ، مخلفة موجة جدل كبير ، الامر الذي أدى الى انقسام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى قسمين قسم شجب واستنكر وطالب بمحاسبة علا غانم وخالد يوسف ومنى فاروق وشيماء الحاج ، والجزء الأخر تسائل عن حقيقة هذا الفيديو .

هذا وأكد مصدر مصري أن المخرج خالد يوسف فقد حاسوبه الشخصي الامر الذي أدى لانتشار هذه الفيديوهات وتسريبها الى مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة .

فيما لم يعقب حتى اللحظة المخرج خالد يوسف على الفيديوهات المسربة له على مواقع التواصل الاجتماعي.