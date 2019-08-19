استئناف الدراسة في السودان بهذا التاريخ

قرر المجلس العسكري السوداني اليوم الاثنين، استئناف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في البلاد، يوم الأحد القادم الموافق 25 اغسطس، بعد أن كانت مقررة في الأحد الماضي.

وفي وقت سابق، أكّد مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم عبد الله نصر، أنّ تعليق الدراسة بكل ولايات السودان إلى أجلٍ غير مُسمّى هو قرار أصدره المجلس العسكري في وقتٍ سابقٍ بسبب التّظاهرات الطلابية التي خرجت بالخرطوم عقب أحداث مدينة الأُبيِّض، ولم تصدره وزارته.

وقال نصر إنّ القرار سيظل سارياً باعتباره قراراً سيادياً لن يلغيه إلا المجلس العسكري أو مجلس السيادة بعد تكوينه، وأضاف نصر لـ(الصيحة) أمس بأنّ وزارة التربية لم تَصدر أيِّ بيانٍ في الفترة السَّابقة يتحدّث عن استئناف الدراسة يوم الثلاثاء، كما أنّها لَم تَصدر قَرَاراً بتأجيلها لأجلٍ غير مُسمّى كما نشرت بعض وسائل التّواصُل الاجتماعي بسبب الأمطار الأخيرة.

وقال إنّ الأمطار الأخيرة لا علاقة لها بإغلاق المَدارس كما يُروِّج البعض، وأوضح أنّ قرار استئناف الدراسة سيتم من المجلس العسكري أو مجلس السِّيادة حَال تكوينه.