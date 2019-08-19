أول ظهور لـ خالد يوسف بعد أزمة الفيديو "الإباحي" المزعوم (فيديو)

أحيا المطرب سعد الصغير، حفلًا غنائيًا في القرية العالمية بدبب شاركته فيه المطربة أمينة، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجماهير إضافة إلى بعض الضيوف من نجوم الفن كان أبرزهم المخرج خالد يوسف، وذلك في اول ظهور له بعد ازمة الفيديو "الإباحي"، الذي نسبته إليه بعض المواقع الإلكترونية.

وظهر سعد الصغير، في الحفل وهو يؤدي أغنية "النهاردة فرحي ياجدعان"، وخلال أحد الكوبليهات قدم التحية للمخرج خالد يوسف، الذي قام إليه وبادله التحية.

وأعرب سعد الصغير، في تصريحات له عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الحفلة والتى استغرقت حوالى 3 ساعات بناء على طلب جمهوره.

طالب المخرج المصري خالد يوسف، الجهات الأمنية بالتحقيق والقبض على المتورطين بما وصفها “حملة ممنهجة وممولة” لتشويه سمعته بكل السبل، منذ دخوله برلمان بلاده. وجاءت مطالبة يوسف على خلفية تسريب مقطع فيديو إباحي زعم البعض أنه متواجد فيه بصحبة الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج. وعانى يوسف خلال الفترة الماضية من أزمة تسريب صور له على مواقع التواصل الاجتماعي مع الكاتبة ياسمين الخطيب، وتبين أنهما كانا متزوجين. Advertisements وكتب يوسف عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “ونحن على أعتاب الاحتفال بعيد #ثورة_25يناير، التي كانت موجتها الأعظم في 30 يونيو، ويشرفني أن أكون واحدًا من المشاركين في هاتين الموجتين، ويعتبرني البعض واحدًا من رموزها الواجب تشويههم”. وأضاف: “وبالفعل تأتي هذه الذكرى في توقيت أتعرض فيه لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهي بكل السبل، بدأت منذ دخولي مجلس النواب واستمرت حتى الآن، وإن هذه الحملة لا تهز لي شعرة، ولن تثنيني عن مواقفي، لأنني أؤمن بأننا دولة قانون”. وتابع المخرج المصري بالقول:” أطالب أجهزة الدولة المعنية بالتحقيق وحسم البلاغات التي تقدمت بها عدة مرات، والتي من شأنها الكشف عن من هم الذين يقومون بنشر وتداول هذه المواد، ومن يقف خلفهم بالتمويل، وما هي أغراضهم”. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو، ظهرت فيه فنانتان مصريتان هما منى فاروق وشيما الحاج، مرتديتين ملابس شبه عارية للرقص، بجانب قيامهما بعمل أوضاع مُخلة مع أحد الأشخاص قال البعض إنه رجل أعمال، بينما ظنّ البعض الآخر أنه المخرج خالد يوسف. وسادت حالة من الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي، وعلّق العشرات بأصواتهم في فيديوهات خاصة بهم، على أنها ليست الفضيحة الجنسية الأولى لـ”يوسف”، وأن أفلامه وأعماله تتضمن أجزاء كبرى من الإباحية. ووصلت مطالبات المتابعين إلى حد التدخل القضائي وما زاد الأمر تعقيدًا، أنه حتى الآن لم يصدر أي تعليق من شيما الحاج أو منى فاروق عن الفيديو الذي تم تسريبه. ووجّه الجمهور الإساءة الكبرى إلى الفنانتين، اللتين استغنيتا عن ملابسهما تمامًا وهما ترقصان دون وعي أو خوف من الفضيحة، وبسبب أن صورهما بدت واضحة تمامًا لا يمكن لأحد منهما الإنكار، عدا الرجل الذي كان معهما وانقسم الجمهور على شخصه.

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