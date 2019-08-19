التعليم العالى تعلن تفاصيل الامتحان الالكترونى لطلبة الجامعات بعد توجيهات الرئيس السيسي فى عيد العلم...

من منطلق تحقيق الجودة في العملية التعليمية في الجامعات، وتحقيق مبدأ النزاهة والبعد عن الأخطاء البشرية في عمليات تصحيح الإمتحانات، كشف وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، عن المرحلة التجريبية للإمتحان الإلكتروني لطلاب الجامعات، مؤكدا على وجود اسئلة دولية لقياس مهارات الخريجين، وبدأت في القطاع الطبي ثم عممت على باقي المحافظات وفي مختلف القطاعات الصحية.

وأكد وزير التعليم العالي، خلال كلمته في إحتفالية عيد العلم بحضور الرئييس عبدالفتاح السيسي، بأن تصحيح الإمتحانات الإلكترونية يتم بمنتهى النزاهة، ودون أي تدخل عنصر بشري ويحقق مبدأ النزاهة والعدالة، وأشار إلى وجود بنوك الاسئلة حيث يتم وضع الاسئلة بها في وقت واحد لجميع طلاب الجامعات، وبذلك يتم قياس المهارات والمعلومات لكل طالب، كما كشف الإمتحان الإلكتروني عن طلاب حاصلين على درجة الإمتياز، وعند تقدمهم إلى الإمتحان لم يحصلوا على نفس التقدير.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة رفع البنية التحتية للجامعات، لإستيعاب تعميم الإمتحان الإلكتروني على جميع التخصصات الأخرى في مختلف المحافظات، وذلك لقياس مستوى الطالب التعليمي ومعرفة الطالب لمقدار تعليمه.

وتأتي تجربة الامتحانات الإلكترونية لجميع التخصصات و لطلاب الطب بشكل خاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بالتعليم الجامعي في مصر، ورفع مستوى خريجي كليات الطب خاصة، ليوافق مستوى خريجي الجامعات العالمية، وتحقيق المعايير الدولية في تعليمهم، بالإضافة إلى أن تصميم الاختبار جاء وفقا للمعايير الدولية، لقياس مستوى الطالب في كافة المجالات بدقة عالية.