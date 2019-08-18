تراند اليوم : ادونيس الخالد الاعلامى السورى يعلن مثليته الجنسية

ادونيس الخالد الاعلامى السورى يعلن مثليته الجنسية

اعلن ادونيس الخالد الاعلامى السورى بكل صراحة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى عن مثليته الجنسية وقال:

انه ان الاوان للاعلان عن مثليته الجنسية حيث انه لم يتمكن من الاعلان عنها وهو يعيش فى سوريا ، على اعتبار ان الناس هناك كان من الصعب ان تتقبل ذلك.

لكن ادونيس الان يعمل باحدى القنوات الالمانية ويعلن عن مثليته ببساطة وسهولة .

وكان يؤرقه كثيرا ذلك الامر وذهب الى طبيب نفسى فنصحة بالسفر الى دولة اوربية افضل له هناك وسيجد المناخ الذى يساعده على انتعاش مثليته الجنسية .

بالشكل الذى يرضيه ويسعده ويشبع رغباته الجنسية ، ويحقق له الامتاع النفسى على حد قوله، حيث تنتشر المثلية الجنسية فى الدول الاوربية بشكل كبير، لدرجة ان هناك من يعلن الزواج من نفس جنسه.

وقال ادونيس انه على كل انسان ان يعلن عن ميوله لان ذلك من حقه ومن حق من حوله ان يعرفوا ذلك.

وبطريقة اكثر تروجيا للمثلية الجنسية راح يدعو بكل بساطة لها بدعوة كل الاشخاص الذين يعانون مثله ان يعترفوا ويعلنوا عن ذلك دون تخوف ، ويعمل ادونيس خالد بقناةDW الألمانية.

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