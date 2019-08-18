تراند اليوم : الفنانة قمر تستعرض صدرها ومؤخرتها و “….. ” بدون ملابس

الفنانة قمر تستعرض صدرها ومؤخرتها و “….. ” بدون ملابس

قمر ليست المرة التى تظهر فيها عارية لكنها فى هذه المرأة وبمنتهى الجرأة تحاول اظهار الكوكو للجمهور حتى لايتبقى شىء لم يشاهده الجمهور.

قمر اشعلت موقع التواصل الاجتماعى نارا بصورها العارية التى تجمع حولها كل المراهقين والمراهقات فى العالم العربى.

فى مشاهد كانها فى غرفة نومها تتصرف بتلقائية واحد الجمهور يعلق ويقول الكوكى ظاهر ياقمر ، وقمر اصبح عندها هواية عرض الصور العارية.

وسبق وان حملها المدرب الذى يدربها فى الجيم فركبت فوقه وراحت تهز اقدامها فى نشوى وفرح ولم تبالى تعليقات الجماهير.

اخر ماقامت به قمر من اعمال فنية مشاركتها بفيلم ” حملة فرعون” وتم عرضة فى اجازة عيد الفطر الماضى .

قمر عاشت تجربة حزينة مع من كان يدعى انه حبيبها ولم تفلح قصة الحب معه وانفصلا وكانت قصتهما قد انتشرت على مواقع السوشيال ميديا بشكل كبير.

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ومنذ تلك التجربة العاطفية الفاشلة واصبح لدى قمر وقت فراغ كبير وطاقة رهيبة ، فاقترحت على نفسها ان تقوم مابين الحين والاخر بعرض جسدها على الجمهور لانها معجبة جدا بجسدها.

الفنانة قمر

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