مقطع فيديو رانيا يوسف مشاهدة مقطع رانيا يوسف مع خالد يوسف كامل ، وفي أول تعقيق على الفيديوهات رد المخرج والبرلماني خالد يوسف على مقاطع فيديو إباحية منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي .وكانت مواقع مجهولة الهوية نشرت مقاطع فيديو تحت زعم أنها تجمع بين خالد يوسف ورانيا يوسف ، قبل أن تخرج الأخيرة ببيان صحفي تهدد فيه أي موقع ينشر هذا الفيديو بمقاضاته ، مؤكدة عدم وجود أي تشابه بينها وبين الفتاة الموجودة بالفيديو .

ونفى " خالد يوسف" - في البداية - ما قيل عن زواجه من ياسمين الخطيب ، مؤكدا أن هذا لم يحدث على الإطلاق.

وعاد يوسف للحديث عن أمر استهدافه بعدد من المقاطع ، قائلًا ، إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه بالشائعات والمزاعم المغرضة، وأنه كان يلتزم الهدوء والصمت إيماناً منه بأن الحياة الخاصة للسياسي والفنان قد يستبيحها البعض عن عمد أو غير عمد.. واستطرد قائلا "إن ابن حزم كان يقول (من يتصدى للعمل العام عليه أن يتصدق ببعض من عرضه لأنه لا محالة مشتوم حتى وإن واصل الليل بالنهار" حسب مصراوي.

لكنه قرر مع تصاعد الحملة التي تستهدفه هو وأسرته ومحبيه وجمهوره أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتفنيد ودحض هذه الادعاءات الكاذبة جملة وتفصيلاً.

وأضاف النائب والمخرج خالد يوسف: "لم تربطني علاقة الزواج المزعومة لأنني متزوج من الفنانة التشكيلية الدولية شاليمار شربتلي منذ 8 سنوات تقريباً ولدينا ابنتنا شاليمار، وأنا أعتز بهذا الارتباط ولن أسمح باستهدافه أو تعريضه لهزات يحاول البعض إحداثها لأهداف وأغراض غير معلومة".

واختتم تصريحاته بالقول: "سأظل حريصًا على هذه العلاقة الزوجية التي تربطني بزوجتي شاليمار شربتلي التي وقفت وما زالت تقف إلى جانبي مقاتلة وواعية بما يدبر ويحيق بنا من أزمات مصطنعة".

Advertisements

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي عبر تويتر بيان صحفي بخصوص الفيديو المسرب لها مع خالد يوسف قائلة "يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات، وأنه لن يتم الاستهانة مع اي شخص او جهة يساعد بنشر اي مواد مسيئة وكاذبة، وسيتم محاسبته قانونيا.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية ،ضجت بفيديو مسرب يدعى أنه للفنانة المصرية رانيا يوسف وخالد يوسف صباح الخميس.

حيث قامت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر بنشر فيديو الجديد المسرب للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف بشكل كبير.

حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو ، ومطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .

هذا ويعتذر لكم موقعنا "دوت الخليج" عن نشر هذا الفيديو للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف لما يتضمنه الفيديو من مشاهد مخلة باآداب .