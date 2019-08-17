عملية ولادة نادرة لـ 4 توائم في موسم الحج بمكة

أجرت مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة ولادة حالة نادرة لأربعة توائم بموسم الحج، لحاجة سورية تبلغ من العمر 23 عاماً، بعدما جاءتها آلام المخاض بشكل مفاجئ.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن حالة الأم استدعت إجراء عملية قيصرية عاجلة، أجراها طاقم طبي متخصص، وأسفرت العملية عن ولادة اثنين من الذكور واثنتين من الإناث.

ونقل طاقم المستشفى المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة بحالة مستقرة، ليتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة للتنفس، حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح ما بين 1300غرام و1800 غرام.

وبينت وزارة الصحة أن التوائم اثنين منهم بحالة مستقرة وجيدة واثنين لديهم قصور بسيط في التنفس، وهم الآن تحت المتابعة والعلاج على أجهزة الأكسجين مع تغذية وريدية وصحتهم في تحسن.

من جهة أخرى، رفع والد المواليد الأربعة شكره وتقديره على ما تلقاه من استجابة سريعة للحالة والرعاية الطبية لمواليده الأربعة وزوجته شاكرًا جهود الفريق الطبي المشرف على الحالة و الإدارة و جميع العاملين في المستشفى.