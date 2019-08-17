إعلامية مصرية تكشف عن إصابتها بالسرطان

كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عن إصابتها "سابقا" بمرض السرطان، وكيف انتصرت عليه، مؤكدة أن رحيل الفنان المصري فاروق الفيشاوي وميشال حيجل وصيفة ملكة جمال لبنان هما السبب وراء حديثها عن معاناتها.

ووجهت الإعلامية المصرية رسالة للمصابين بالمرض بألا يفقدوا الأمل، حيث كتبت منشورًا مطولًا، عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ قائلة: ”بقالي فترة ساكتة ومش حابة أتكلم، بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ25 سنة في نفس الأسبوع".

وأضافت وهبة: "علشان كده قررت وبعد تفكير طويل أشارككم قصة صغيرة!، البعض يعرف أنني أُصبت بمرض السرطان اللي هو في الحقيقة أنا وصفته إنه مش بس مرض دي معركة حقيقية".

وتابعت: "مهما الواحد اتكلم عن معركته ورحلة المرض، هيفضل من الصعب وصف بعض اللحظات اللي عدت عليه، لحظات الألم، بس النهاردة قررت أحكيلكم الزاوية الأهم للحدوتة، حدوتة الأمل".