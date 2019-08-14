نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 زراعي وصناعي وتجاري نظام 3-5 سنوات برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني يترقب طلاب الدبلومات الفنية الذين تخلفوا فيها للعام الدراسي 2019 بجميع تخصصاتها زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، نتيجة المواد النظرية بفارغ الصبر وذلك للإطمئنان خاصة وأنهم قد انتهوا من امتحانات الدور الثاني لجميع المواد الدراسية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتابع مع جميع الطلاب موعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وأيضا ظهور النتيجة، حيث بدأ جميع طلاب الدبلومات الفنية إختبارات الدور الثاني بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، للعام الحالي 2018/2019 يوم 27 يوليو الماضي واستمرت ليوم 6 أغسطس الحالي.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني

حيث ذكرت مصادر بوزارة التعليم أنه ستجرى تصحيح أوراق إجابات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية بجميع مراحلها يوم السبت المقبل، على أن تعلن النتيجة أواخر شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد إنتهاء جميع الكنترولات من التصحيح، ثم بعد ذلك سيتم عرضها على وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي من أجل اعتمادها رسميًا وظهورها على الموقع الرسمي على الإنترنت بوابة التعليم الفني وكان تقدم لامتحانات الدور الثانى حوالي 235545 طالبًا وطالبة من الدبلومات الفنية بنظامي 3-5 سنوات، ولمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية زراعي، صناعي، تجاري، فندقي فور ظهورها اتبع الخطوات التالية.

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الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني.

اولا يقوم الطالب بالدخول على رابط بوابة التعليم الفني

ثانيا يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص

ثالثا يقوم الطالب باختيار القسم التابع له سواء تجاري ، صناعي ، زراعي، فندقي

رابعا يقوم بالضغط على إظهار النتيجة.

ويذكر أن نسبة نجاح الدور الأول للدبلومات الفنية سواء زراعي، صناعي، تجاري نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وصلت الى 62% للدبلومات والمزدوج 82% وذلك بع أن تم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم وإعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية والتي وصلت أعدادهم الى 31 طالبا و طالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.