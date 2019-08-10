كيف سخرت فنانة مصرية من أضحية العيد ؟

اعتادت الفنانة المصرية شيرين رضا على إثارة الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقات جدلية على قضايا دينية وآخرها سخريتها من الحيوانات التي يضحي بها المسلمون في عيد الأضحى و التي لقيت التعليقات الهجومية.

ونشرت شيرين رضا، صورة تحتوي لبعض الحيوانات التي يضحى بها في موسم عيد الأضحى وهي تأكل من القمامة، في إشارة منها إلى حيوان الخنزير المحرم أكله على المسلمين لأنه يأكل من القمامة، مقارنة ذلك بالصورة، ومستنكرة ذبح هذه الحيوانات في عيد الأضحى وأكلها.

وكتبت شيرين رضا، في تغريدتها قائلة: ”يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه (بياكل من الزبالة)؟؟؟“.

ووفقاً لصحيفة المرصد، اتهم متابعون رضا بالجهل في الدين، وأن الإفتاء لم تحرم ذبح الأضحية التي تأكل من القمامة واكتفت بأن من يذبحها ”آثم“، فيما طالبها البعض بالتعمق أكثر في الدين قبل أن تطلق تغريدات تثير بها الجدل.