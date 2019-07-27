الاكثر متابعة اليوم - تسريب فيديو لـ شيما الحاج وانهيارها بعد فض خالد يوسف بكارتها باصبعه يفجر مفاجأة صادمة

شيما الحاج تفجر مفاجأة صادمة بعد نشر الفيديو الفاضح والقبض عليها

بعد القاء القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة الفيديو الفاضح شيما الحاج تفجر مفاجأة فى تحقيقات النيابة .. تقلب كل الموازين رأسا على عقب

فقد اعترفت الممثلة شيما الحاج أمام النيابة العامة، خلال التحقيقات التى حضرها محامى شيما حسين البقار، والذى اوضح أنها متزوجة عرفي من المخرج خالد يوسف منذ عام 2014 .

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وأكدت شيما خلال تحقيقات النيابة والتي استمرت اكثر من ساعتين ونصف، أن المخرج خالد يوسف هو الشخص الذى ظهر في الفيديو الفاضح معهم .

و اضافت ان المخرج طلب ان يصورهما وهما يرقصان بهذا الشكل وقاموا بتلبية رغبتة لانه زوجهما ولا ترفضان له طلب، وانه مازال على تواصل دائم معها، ووعدها بحل تلك المشكلة وذكرت انها انفصلت عنه منذ فترة.

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كما اضافت ان من فاروق التي ظهرت معها في الفيديو الجنسي المتداول هى زوجة خالد يوسف أيضا وقالت هذا ما حدث تماما “أنا كنت قاعدة في شقة ولقيت حد بيخبط بفتح لقيت مني سألتني أنتي مين قلتلها أنا مراته ومني قالت أنا كمان مراته وزعقنا مع بعض وشدينا جامد بعد كده دخلنا مع بعض، وهو كان عنده مكتب تحت الشقة في المهندسين طلع علي صوتنا وهداني وحطني في أوضه وحطها في أوضه، وقعدنا نتكلم شوية وبعد كده هدانا وقالنا أنتوا الاتنين مراتاتي وتسمعوا كلامي ولازم ترضوا بالوضع ده. أنا بحبكوا أنتوا الاتنين ومقدرش استغني عنكم” واردفت انها تزوجت المخرج خالد يوسف قبل منى فاوق وبعد ذلك اصبحوا اصدقاء وهو الذى طلب ان نقوم بالرقص له سويا وفعلنا ما طلبه.

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وبعد اعترافاتها دفع محامي شيما الحاج حسين البقار ببطلان إجراءات القبض عليها

الجدير بالذكر

وكانت الأجهزة الأمنية القت القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة الفيديو الفاضح واكدت اعترفات منى فاروق وشيما الحاج، في نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإرتكابهما هذا الفعل الفاضح وأنهما هما بالفعل من كانتا في المقطع المنتشر، وبررتا ذلك بأن المخرج خالد يوسف، قام بالتغرير بهما، وتصويرهما لإبتزازهما.

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وقالت إحداهما أن المخرج قام بالنصب عليها، مدعياً زواجه بها وأحضر شخصاً ادعى أنه مأذون ومعه شاهدان وقام بعقد القران، وطلب منها الحضور إلى إحدى الشقق وبرفقتها صديقتها الممثلة الثانية، واضافت انه طلب منهما الرقص وهما يخلعان ملابسهما، ثم قام بتصويرهما بالهاتف المحمول الخاص به، وبعدها طلب منهما أن يضاجعهما معا فى وقت واحد وقام بتصوير ذلك للاحتفاظ به لنفسه.