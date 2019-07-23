بوابة الحكومة المصرية 2019: رابط تنسيق الكليات لإجراء تسجيل الرغبات إلكترونياً tansik

بدأت المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية مبكراً عن الموعد الذي تم الإعلان عنه من وزارة التربية والتعليم، حيث كان تم الإعلان مسبقاً أن تسجيل الرغبات 2019 ضمن تنسيق الكليات والالتحاق بالجامعات المصرية سيبدأ يوم الأحد 21 يوليو، لكن كان تم تفعيل موقع البوابة الحكومية، tansik.egypt.gov.eg 2019 ، مبكراً يومين عن الموعد المحدد حتي يتمكن الطلاب من كتابة رغباتهم وإدخال كليات الادبي 2019 وكليات العلمي بكلا القسمين، علي أن يتم إعلان تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بعد نهاية المرحلة الأولى وانتهاء تسجيل الرغبات.

تنسيق الكليات 2019 الحد الأدنى المرحلة الأولى

يستمر الطلاب في تسجيل الرغبات في التنسيق للكليات 2019 منذ بداية فتح بوابة الحكومة المصرية، كما أن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2019 تم إعلانه مسبقاً، وجاء الحد الأدنى في المرحلة الأولي 328 درجة لقسم أدبي، علي أن يتم قبول 98471 طالب وطالبة، بينما الحد الأدنى في علمي رياضة 389.5 درجة علي أن يتم قبول 14690 طالب وطالبة، والحد الأدنى 398 درجة للقسم العلمي علوم، ويتم قبول 30151 طالب وطالبة، تستمر عمليات التسجيل في تنسيق 2019 ثانويه عامه حتي يتم غلق الموقع الإلكتروني البوابة الحكومية يوم الخميس المقبل 25 يوليو كما تم الإعلان مسبقا.

فيجب علي الطلاب التأكد من حفظهم لرغباتهم التي تم إدخالها علي الموقع الإلكتروني، thanwya.emis.gov.eg new، وسنتابع معكم نتيجة تنسيق المرحلة الاولى والذي سيظهر بعد غلق موقع بوابة الحكومة الإلكتروني بيومين علي الأكثر.

رابط تنسيق الكليات 2019 تنبيهات كتابة الرغبات

يمكن لكافة الطلاب من أجل كتابة رغبات تنسيق الثانوية العامة 2019 الدخول علي الرابط التالي بالضغط عليه، www.tansik.egypt.gov.eg 2019، يجب علي جميع الطلاب الانتباه وعدم إعطاء الرقم السري لأحد، حيث سيمكنه تغير الرغبات إذا حصل عليه هو ورقم الجلوس، كما يجب التأكد من حفظ الرغبات قبل انتهاء مدة الجلسة التي تكون ساعة كاملة، فالسرعة والتركيز مطلوب.