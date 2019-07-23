إمارة مكة تطلق جائزة الإعلام الجديد بقيمة نصف مليون ريال

أطلقت إمارة مكة، اليوم الثلاثاء، جائزة للإعلام الجديد بمجموع جوائز يصل إلى نصف مليون ريال، وذلك خلال إطلاق أمير مكة الأمير خالد حملة الحج عبادة وسلوك حضاري في نسختها الـ 12.

وكشف الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان عن تفاصيل وفروع الجائزة التي تشمل 4 فروع وهي: الفيلم القصير، الصورة، التغريدة، سناب شات