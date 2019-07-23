إمارة مكة تطلق جائزة الإعلام الجديد بقيمة نصف مليون ريال

أطلقت إمارة مكة، اليوم الثلاثاء، جائزة للإعلام الجديد بمجموع جوائز يصل إلى نصف مليون ريال، وذلك خلال إطلاق أمير مكة الأمير خالد حملة الحج عبادة وسلوك حضاري في نسختها الـ 12.
وكشف الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان عن تفاصيل وفروع الجائزة التي تشمل 4 فروع وهي: الفيلم القصير، الصورة، التغريدة، سناب شات
وخلال إعلانه لفروع الجائزة ، قال الفيصل :" أنا مضطر أقول سناب شات، وأتألم أنه ليس لدي كلمة عربية لهذا ، وأرجوا ألا يتكرر ذلك ، وأن يقدموا كلمة عربية ، لأني لن أقولها مرة أخرى بلغة غير عربية".
في سياق اخر، دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن «الحج عبادة وسلوك حضاري»، في نسختها الثانية عشرة.