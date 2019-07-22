تعرف على هذه الطفلة التي اصبحت إعلامية

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة طفلة تعود للإعلامية المصرية رضوى الشربيني نشرتها على إحدى حسابتها الشخصية

وظهرت الشربيني في الصورة، وهي تضع أحمر الشفاة باللون الأحمر.

وعلّقت الشربيني على الصورة، قائلة: "أيوة يا ماما يعني تفتكري انا بحب الروج الأحمر ليه؟ - ماما: انتي من يوم ما اتولدتي و انتي بتحبى الروج الأحمر يا عين ماما والدليل اهو"، وفقاً لموقع الفن.

يُذكر أن رضوى الشربيني مذيعة مصرية تقدم برنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017. كانت قد أعلنت إستعدادها لتقديم الموسم الرابع من برنامجها، لكنها لم تكشف عن موعد بدء عرضه.



