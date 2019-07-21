“المعمل التكراري” بعد إجراء التعديلات وأضافت طلاب الحافز الرياضي المؤشرات النهائية الطب...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام وهو تنسيق الثانوية العامة، والذي أن أعلنت نتيجة الثانوية العامة، حتي بدأ البحث بقوة على مواقع الأنترنت عن التنسيق، والحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولي، ويريد كل طالب أن يعرف الكلية التي يمكنه من خلال مجموعه في الثانوية العامة الالتحاق بها، ونحن من خلال هذا المقال سنضع أمامكم نتيجة تنسيق العام الماضي لتكون مؤشر لتنسيق العام الحالي .

أوضح المعمل التكراري للناجحين في الثانوية العامة، بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه، في مكتب التنسيق وأضافت طلاب الحافز الرياضي للنسبة النهائية للناجحين في الثانوية العامة، أن المؤشرات النهائية للقبول بالمرحلة الأولى للتنسيق، تشير أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق كلية الطب البشري ستتراوح بين 403,5 إلي 403 درجة بنسبه مئوية تتراوح بين 98,3% إلي 98,4%، وأن الحد الأدنى للقبول لكلية طب الأسنان 402,5 درجة بنسبة مئوية 98,2%، والحد الأدنى لكلية الصيدلة 400 درجة بنسبة مئوية 97,6%، والحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي 399 درجة بنسبة 97,2%، وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي مد فترة الاختبارات للقدرات إلي غداً الإثنين.

أعلن مكتب التنسيق الآن أن المرحلة الأولى للتنسيق، للطلبة الحاصلين على درجة 328 بنسبة 80% في الشعبة الأدبية ، والطلبة الحاصلين على درجة 398 بنسبة 97,07% للشعبة العلمية، والطلبة الحاصلين على 398 درجة بنسبة 95% للطلبة الشعبة الهندسية، اعتباراً من الأحد القادم حتى يوم الخميس 25/7/2019.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة2019

الطب البشري: 98,5%. طب الأسنان: 98,2%. الصيدلة: 97,2%. الطب البيطري: 96,3%. الهندسة: 95%.

السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني /طارق شوقي، من خلال برنامج الإعلامي عمر أديب (الحكاية)، عن نتيجة الثانوية العامة وقال أن مؤشرات النجاح مقارنتا بالعام الماضي مرتفعة، وأن نسبة 36% من الطلبة الناجحين حاصلين على 90%، و17% من الناجحين حاصلين على 95%، وهذه أرقام عالية جداً ستكون مشكلة في نسب المرحلة الأولى، التي ستكون مرتفعة، وأشار أن نظام الثانوية العامة سوف يتغير كلياً العام بعد القادم.

يفتح الموقع الإلكتروني للتنسيق أمام الطلبة والطالبات الناجحين في الثانوية العامة 2019، لتسجيل رغباتهم بعد مرور 72 ساعة، من المؤتمر الصحفي الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة للمرحلة الأولي مرحلة أهل القمه.

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كيفية التسجيل في تنسيق الثانوية العامة2019

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة التسجيل في التنسيق في المراحل الثلاثة عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق.

ثم إدخال الرقم رقم الجلوس والرقم السري الخاص بكل طالب.

ثم اختيار الرغبات وطبعها.

وزارة التعليم العالي تواجه أزمه في التنسيق هذا العام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستواجه أزمة كبيرة هذا العام وهي حصول 17% من الطلاب الناجحين على مجموع أكبر من 95%.

تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات للقسمين العام الماضي

سيكون التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، وفقاً للحد الأدنى للمراحل الثلاثة، وسوف تعلن وزارة التعليم العالي مؤتمر صحفي لكل مرحلة للتعريف بالحد الأدنى للقبول بالجامعات بها، ونحن نقدم لكم الحد الأدنى للتنسيق بجميع الكليات والمعاهد العليل لعام 2018 من خلال الروابط التالية.

وفي نهاية المقال نتمنى لجميع الطلبة الالتحاق بالكليات والمعاهد التي يرغبون بها.