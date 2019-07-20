تعرف على ميعاد بدء تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2019 ومؤشرات الحدود الدنيا لكليات القمة

بعد انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة وإعلان النتيجة منذ عدة أيام بدأت وزارة التعليم العالي في أعمال تنسيق قبول الطلاب الناجحين في الثانوية العامة المرحلة الأولى، وقد قامت الوزارة بفتح موقع التنسيق بصورة تجريبية منذ مساء يوم أمس الجمعة، وذلك حتى تستطيع الوزارة قياس مدى قوة واستقرار موقع التنسيق في حالات الضغط الشديد مع بدء التنسيق بصورة رسمية.

ميعاد بدء تنسيق الثانوية العامة 2019

يستطيع طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات المختلفة بداية من غداً الأحد، ويمكن التسجيل عبر معامل الجامعات المختلفة أو من خلال المنزل،على أن تنتهي تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو 2019.

حيث حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق لهذا العام، طلاب الشعبة العلمي علوم يجب أن يكون الطالب حاصل على 398 درجة على الأقل، أما طلاب الشعبة العلمي رياضة فيجب أن يكون حاصل على 389.5 درجة على الأقل، أما طلاب الشعبة الأدبية فيجب أن يكون الطالب حاصل على 328 درجة على الأقل.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019

تشير توقعات التنسيق وفق مجموع الدرجات الحاصل عليها طلاب الصف الثالث الثانوي لهذا العام إلى ارتفاع متوسط القبول في كليات القمة عن العام الماضي، حيث متوقع أن تكون مؤشرات الحدود الدنيا لكليات القمة هذا العام على النحو التالي: