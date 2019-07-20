جوليان فرحات يُهاجم من باميلا كيك مع باسم ياخور والسبب!

شنت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك هجوما حادا على جوليان فرحات خلال استضافتها في برنامج باسم ياخور في برنامج أكلناها، حيث تحدثت عن ما يتم تداوله حول قصة حب كبيرة كانت بينهما في فترة من الزمن.

وقالت باميلا الكيك خلال حديثها مع باسم ياخور إن جوليان فرحات بالنسبة لها يعتبر فنانا كبيرا من الداخل، موضحة أن بعض التصريحات التي يطلقها قد لا تناسب البعض "بعض التراكمات ما بتخلّي العالم تشوف حقيقتو.. صريح وجريء وبيقوم بتصاريح نارية، ما بيعرف يوصّل فكرتو".

جاء ذلك في ردها على سؤال باسم ياخور، حول السبب الذي جعلها تلغي متابعة جوليان فرحات عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "انسقرام"، والعلاقة التي كانت بينهما.

وتابع باميلا إنها ألغت متابعت جوليان فرحات ولا تندم على هذا الشيء أو أي تصرف تقوم بها في حياتها، مشيرًا إلى أنها لم تتركه إنما الصداقة بينهما لا تزال مستمرة "نحن أصدقاء الحياة". بحسب قولها.

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وحول حقيقة علاقة الحب بينهما، أجابت باميلا لكيت إنها "حرة، يمكن ما بدي اختصرها بس على اني قول كنا بعلاقة حب، يمكن كانت أكبر وأعظم بكتير من اني اختصرها بهالجملة".

يذكر أن جوليات فرحات يحظي بشعبية واسعة بين المتابعين في لبنان والوطن العربي، يحث هو ممثل لبناني ويبلغ من العمر 39 عاما، وقام بأداء عدد من الأعمال المميزة مثل "وهلأ وين، وينن، وهند" وغيرها.