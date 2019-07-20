تاريخ عيد الاضحى ٢٠١٩ في الدول العربية

قالت الجمعية الفلكية العربية إن الحسابات الفلكية التي نفذتها تشير إلى أن يوم الأحد الموافق 11 آب/ أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وعليه يكون يوم السبت هو وقفة عرفة.

وقال داود الطروة من الجمعية الفلكية وعضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك، إن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذي الحجة 1440 هجرية سيحدث صباح يوم الخميس 1 آب/ أغسطس في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس ، وهو يوم التحري.

وأضاف الطروة: "يوم الخميس تغرب الشمس في مدينة القدس في تمام الساعة 07:36 دقيقة مساءً، بينما يغرب القمر في تمام الساعة 08:07 مساءً، ويكون عمره لحظة الغروب 13 ساعة و24 دقيقة ومكثه 31 دقيقة، ونسبة الإضاءة من قرص القمر 0.2%".

وأوضح أنه وفقا للخصائص الفلكية لشروط الرؤية الشرعية ستكون رؤية الهلال ممكنة من مدينة القدس وكافة المدن الفلسطينية من خلال التلسكوب فقط، كما ستكون رؤية الهلال ممكنة بواسطة التلسكوبات من كافة الدول العربية.

وستكون الرؤية ممكنة باستخدام التلسكوبات والعين المجردة من أميركا الجنوبية والشمالية والمحيط الأطلسي والهادي، وفق ما تحدثت به الجمعية الفلكية.