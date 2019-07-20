بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2019 تسجيل رغبات المرحلة الأولى| tansik.egypt.gov.eg

تستقبل بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2019 طلبات تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة 2019 الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، وذلك بعد أن أوضحت وزارة التعليم العالي عدداً من الأمور الهامة التي تتعلق بعملية القبول في الجامعات والمعاهد المصرية من حيث مواعيد التسجيل أو التعديل على الرغبات والحدود الدنيا للتنسيق وغيرهم من الأمور الأخرى التي يمكنكم التعرف عليها من خلال المقال، حيث نوفر لحضراتكم موعد فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik، وبيان الحدود الدنيا للشعب الثلاث (العلمية، الهندسية، الأدبية)، كما يمكنكم من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية التعرف على مواقع مكاتب التنسيق بالجامعات المصرية على مستوى المحافظات.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2019

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب وزارة التعليم العالي عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لكافة الطلاب والطالبات الحاصلين منهم والحاصلات على شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الجاري، إلى جانب إيضاح الوزارة لمواعيد استقبال طلبات تسجيل رغبات المرحلة الأولى للقبول بالجامعات من حيث بدايته ونهايته وتوقيتات استقبال طلبات التسجيل أو التعديل، ويمكنكم التعرف على مواعيد فتح باب استقبال تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية من خلال النقاط التالية:

موعد البدء في استقبال طالبات “تسجيل رغبات المرحلة الأولى”: يوم الأحد الموافق لتاريخ 21 يوليو 2019م.

موعد الانتهاء من استقبال طلبات إدخال أو تعديل رغبات الطلاب عبر بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2019 الإلكترونية: يوم الخميس الموافق لتاريخ 25 يوليو 2019م.

وفي ظل استعداد الطلاب لبدء مرحلة تعليمية جديدة وهي مرحلة التعليم الجامعي، فقد أعلنت الوزارة عن إنشاء جامعات وكليات جديدة سوف يتم القبول بها خلال تنسيق 2019، ولم يتوقف الأمر عند تحديد مواعيد تسجيل رغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2019م، وإنما أوضحت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول بالجامعات والمعاهد، حيث يمكنكم الآن التعرف على الحد الأدنى لكل شعبة من الشعب التعليمية وعدد الطلاب بها من خلال النقاط التالية: