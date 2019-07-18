تراند اليوم : انتشار فيديوهات +18 تورط علا غانم في قضية خالد يوسف الجنسية

لا يزال اسم المخرج المصري خالد يوسف يحتل الصحف العربية والمصرية بعد فضيحته الجنسية الكبرى مع الممثلتين المصريتين شيماء الحاج ومنى الفاروق، بالإضافة إلى المحامية منى الغضبان.

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بدأ البعض بزج أسماء نجمات مصر.. بداية كانت مع الممثلة المصرية رانيا يوسف، مروراً بالنجمة منة شلبي وصولاً إلى النجمة المصرية علا غانم ونشروا فيديوهات كاذبة بعناوين مفبركة ليحصلوا على مشاهدات عالية جداً.

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استغل البعض عدم تواجد علا غانم على منابرها الرسمية على السوشيال ميديا ووضعوا اسمها إلى جانب خالد يوسف فقط لأنها تحدّثت بشكل جميل في إحدى مقابلاتها التلفزيونية.