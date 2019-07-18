سبب وفاة الممثل شوقي طنطاوي في مصر

ودعت جمهورية مصر العربية، صباح اليوم الخميس، أحد أشهر أعضاء فرقة الفنان محمد صبحي المسرحية الفنان شوقى طنطاوى، بعد صراع طويل مع المرض، صاحب دور مطاوع فتيس في "يوميات ونيس"‏.

كما ونعى الفنان صبحي، وفاة شوقي طنطاوي عبر نص كتبه عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك،: " "البقاء لله رحل شوقي طنطاوي أكثر المخلصين علي مدار ٥٠ عاما واليوم بكل أسي وحزن عميق اعزي نفسي وأسرتك وجمهورك، تلميذي وأخي وصديقي وزميلي ومساعدي، رحلت وتركتني، انت الذي جئت لي تلميذ في ثانوي عام ١٩٦٩ لتشترك في عرض هاملت وبقيت بالفرقة حتي الآن".

وأضاف، وفق اليوم السابع: " خمسون عاما مضت، كنت فيها الصديق الوفي والسند لم أجد في رحلتي مثلك مخلصا وفيا كنت لآخر لحظة رجلا، كنت فنانا ملتزما وآب صالح لأسرتك، صديقي الحبيب افتقدتك ولا اعلم كيف سيكون حالي عندما افقد أغلي الناس، ستظل مثلا عظيما أثرت في حياتي وفني انت جزء كبير من فرقة ستوديو الممثل، أدعو الله لك بالرحمة والغفران وللأسرة الصبر والسلوان .. وستظل في قلبي في القلب من قلبي كما قلتها لك مرارا".

يشار إلى أن الممثل شوقي طنطاوي شارك الفنان محمد صبحي في معظم أعماله الفنية، ومنها غزل البنات، سكة السلامة، يوميات ونيس، رجل غني فقير جداً، فارس بلا جواد، عايش في الغيبوبة، أعزائي المشاهدين مفيش مشكلة خالص.