تردد قناة البحرين على نايل سات عربسات 2019

تعتبر قناة البحرين من أكثر الفضائيات العربية التي يتزايد عليها البحث خلال الفترة الحالية، نظرًا للكثير من البرامج التي تقدمها القناة الخليجية عبرشاشتها.

في سياق اخر، قال المتحدث الرسمي باسم قوة دفاع البحرين إن ما تم بثه في برنامج "ما خفي أعظم" على قناة "الجزيرة" هو معلومات مغلوطة وتزوير للحقيقة والواقع.

وأضاف المتحدث: "أن كتيبة الأمن الداخلي التي يعمل من ضمنها المدعو ياسر عذبي الجلاهمة (الذي قدم المعلومات للبرنامج) في عام 2011، كانت قوات مساندة لوزارة الداخلية لتأمين مستشفى السلمانية، ولم تكلف هذه الكتيبة بأية مهام في عملية دخول الدوار"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وتابع: "وبالتالي فإن كافة الادعاءات الكاذبة التي ساقها الجلاهمة في البرنامج بما فيها تعداد الكتيبة ووضع أسلحة وتصويرها من قبل وزارة الداخلية في الدوار معلومات لا تمت للواقع والحقيقة بأية صلة".

وقال المتحدث إنه عام 2018 تم رصد الجلاهمة من خلال الأجهزة الأمنية في قوة دفاع البحرين، بقيامه بتجنيد خلايا تجسسية عنقودية لصالح دولة أجنبية (قطر).