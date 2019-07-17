كشفت المطربة السورية رويدا عطية للمرة الأولى من خلال لقاء مع برنامج "مع أو ضد"، عن فترة صعبة في حياتها، وتعرضها لعنف أسري.
وقالت إنها تزوجت في سن صغيرة إذ كانت تبلغ 17 عاما، وكان زوجها أكبر منها بـ20 عاماً ولم توافق أسرتها على هذا الزواج.
وأضافت أنها بعد عام واحد من الزواج بدأت المشاكل، وضربها زوجها لأول مرة، ولأنها سكتت وخافت وشعرت بالخجل من رد فعل أسرتها ولم تأخذ حقها وقتها، أصبح أمراً عادياً أن تتلقى الضرب.
وتابعت حكايتها بأنها بعد مشاركتها في برنامج "سوبر ستار"، قررت أن تطلب الطلاق، الذي شكل صدمة لكل من حولها، لأنها في هذا الوقت كانت تخفي عن الجميع ما تعيشه في حياتها الخاصة، موضحة أن زوجها جعلها تشارك في هذا البرنامج كي يستغل صوتها.
وأضافت أنها وقتها كانت تعرف أن الجميع سيتحدث عن أنها طلبت الطلاق بعد شهرتها، لكنها لم تهتم بما سيقال وقررت أن تصبح مطلقة.
ووجهت رويدا عطية رسالة لكل سيدة أكدت فيها أن لقب مطلقة ليس تهمة، وأن أي سيدة تتعرض للظلم أو العنف الأسري من زوجها عليها أن تكون قوية وتواجه الأمر.
رويدا عطية مطربة سورية، من أب سوري وأم مصرية، شاركت في برنامج برنامج المسابقات "سوبر ستار" وبعد البرنامج قدمت عدداً من الألبومات والأغاني.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : رويدا عطية: زوجي ضربني وأشركني في "سوبر ستار" لاستغلال صوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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