كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019 في مقار التظلم بمصر

شهدت مقر التظلمات بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة إقبال كبير من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم فى أول يوم فى فتح باب قبول تظلمات الطلاب.

وأعلن خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالى:

سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وفروعه.

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تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التى حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

وتبدأ تظلمات الثانوية العامة للعام 2019 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2019 الساعة التاسعة صباحًا، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وصورة شهادة الدرجات وصورة البطاقة.

ويُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في الحالات الآتية: