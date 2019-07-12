تراند اليوم : مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني كامل الحلقات

مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني هو مسلسل مصري يحكي عن الصراع في الصعيد والثأر ، وحب المال بين الأخوة وصراعهم للحصول على أكبر قدر منه، بعد وفاة والدهم الذي يقتل أخيه بسبب المال ويتزوج زوجته التي تسعى أيضاً هي وأبناء وراء الثروة.

ويشد الصراع بين ابناء عبد الرحيم بعد مقتله على يد ابنة اخيه الساعية للثأر لوالدها ، فحسن الذي يحب النساء ويتزوج منهم يريد أن يكون الكبير لكن شقيقه مروان يسيطر على جميع ممتلكات والده، ويبدأ ببسط نفوذه على الجميع.

مسلسل البيت الكبير هو مسلسل مصري يحاكي الدراما الصعيدية بوجود عائلة صعيدية كبيرة ضمن المنزل ويناقش قضايا الصيعد المتعارف عليها من ارث والثأر واضطهاد المرأة وتسلط الرجال فهو ناقش المشاكل الاجتماعية التي نعرفها عن الصعيد وكان مسلسل البيت الكبير من تأليف أحمد صبحي و اخراج محمد نقلي بطولة منذر رياحنة، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ولقاء سويدان، لوسي، وإيمان أيوب، وأحمد صًيام، وطارق صبري.

مواعيد مسلسل البيت الكبير على النهار دراما

تعرض قناة النهار دراما مسلسل البيت الكبير يوميا من السبت للاربعاء بحسب توقيت مصر في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً و يعاد مرتين في اليوم:

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الاعادة الاولى:السابعة صباحاً

الاعادة التانية: الثالثة بعد الظهر

مواعيد مسلسل البيت الكبير على النهار one

تعرض قناة النهار one المسلسل المصري البيت الكبيريوميا من السبت للاربعاء بحسب توقيت مصر في تمام الساعة السابعة مساءاً ويعاد في نفس اليوم الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

مواعيد مسلسل البيت الكبير على التليفزيون المصري

تعرض القناة المصرية التلفزيون المصري القناة الاولى المسلسل المصري يوميا من السبت للاربعاء بحسب توقيت مصر في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً ولا يوجد اعادة للمسلسل المصري البيت الكبيرة على القناة المصرية القناة الاولى.