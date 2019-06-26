موقع الأزهر الشريف الرسمي || نتيجة الشهادة الثانوية 2019 الخط الساخن للنتائج بوابة الأزهر...

نتيجة الشهادة الابتدائية الإعدادية الأزهرية التيرم الثاني 2019 والصف الثالث الإعدادي الأزهري الفصل الدراسي الثاني 2019 العام الدراسي الحالي 2018-2019، وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وسنوات النقل للمرحلة الابتدائية التي يتم نشرها من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، موقع الأزهر التعليمي، ولهذا يرتفع بحث الطلاب وأولياء الأمور عليه عن نتيجة جميع المراحل الدراسية الأزهرية.

وقد تم الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر، موقع الأزهر التعليمي، عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج كل من المرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية الأزهرية، وذلك خلال أيام قليلة، حيث يتم نشر النتائج.

نتيجة الشهادة الابتدائية الإعدادية الأزهرية التيرم الثاني

لدخول موقع الأزهر التعليمي اضغط هنا صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية “الشيخ على خليل”: أن نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية التعليمية عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وأضاف خليل في تصريحاته إلى انتهاء جميع أعمال تصحيح أوراق إجابة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وأشار إلى أنه يتم حاليا رصد الدرجات بلجان النظام والمراقبة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وأكد خليل أنه قد أصدر تعليماته للقائمين على عملية التصحيح والمراجعة وتقدير الدرجات بضرورة تحرى الدقة الكاملة، والتزام المهنية في تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، ووضع مصلحة الطلاب نصب أعينهم. Advertisements

نتيجة الإعدادية الأزهرية والابتدائية الأزهرية التيرم الثاني 2019

طريقة الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني

قم بالدخول على موقع الأزهر الشريف الإلكتروني للنتائج قم بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب اضغط كلمة بحث وستظهر لك النتيجة. يمكن الحصول علي النتيجة بالاتصال بالخط الساخن 19493 نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2018-2019

وفي حال كان لديكم أي سؤال أو استفسار يمكنكم ترك تعليق بما تودون الاستعلام عنه، ونحن عبر موقعنا سنجيب على جميع الأسئلة والاستفسارات تباعاً مع كل الأمنيات لكم بالتفوق والنجاح، ونحن سنتابع معكم كل جديد من خلال هذا التقرير، لذلك داوم عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة على زيارة هذا التقرير.

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نتيجة شهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 || azhar.eg/results بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية للنتائج

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