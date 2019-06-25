نتائج البكالوريا 2019 في سوريا برقم الاكتتاب والاسم عبر موقع وزارة التربية السورية

عدد كبير من الطلاب يبحثون عن نتائج البكالوريا 2019 الدورة الأولى في جميع محافظات الجمهورية العربية السورية والخاصة بشهادة الثانوية العامة والثانوية المهنية بجميع أقسامها والشرعية أيضا، حيث سوف يتم إعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية السورية فور اعتمادها من قبل وزير التربية دكتور هزوان الوز، الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين لتأدية امتحانات الثانوية العامة السورية حوالي 190968 طالب وذلك للقسمين العلمي والأدبي، وكان عدد الطلبة للثانوية الفنية حوالي 31308 طالب وعدد المتقدمين للثانوية الشرعية حوالي 1829 طالب وكل هؤلاء الطلبة موزعين على مقار امتحانيه عددها 1582.

تعرف على نتائج البكالوريا 2019 الدورة الأولى

كما تعلمون جميعا أن نتيجة الثانوية العامة هي التي تحدد الكلية للطالب السوري، حيث ينتظر النتيجة حوالي 190968 طالب وطالبة، الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الثانوي قد انتهت منذ عدة أيام، وبالفعل بدأت عمليات تصحيح أوراق الطلاب بكل دقة حتى يحصل كل طالب على درجاته المستحقة، مع العلم أن أكثر محافظات في جمهورية سوريا تشهد كثافة كبيرة من الطلاب هم محافظة دمشق واللاذقية و طرطوس وسوف يتم اعتماد النتيجة فور إعلان وزير التربية السوري الدكتور هزوان الوز النتيجة وسوف يكون خلال مؤتمر صحفي.

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تعرف على رابط وزارة التربية السورية

عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالجمهورية العربية السورية يبحثون عن رابط موقع وزارة التربية السورية ومن هنا يقدم لكم موقع نجوم مصرية الرابط من هنا حيث يمكنك معرفة نتائج البكالوريا 2018 الدورة الثانية سواء كان القسم علمي أو أدبي أو شرعي، يمكنك الاستعلام أيضا عن نتائج الثانوية المهنية القسم التجاري والفرعي النسوي والفرع الصناعي عبر الرابط من هنا.

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